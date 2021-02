Whatsapp se pone estricto con aplicaciones de terceros y bloqueará cuentas

WhatsApp se encuentra con una gran migración de sus usuarios a aplicaciones rivales como Telegram o Signal y otros decidieron tomar otro camino. Estos, cambiaron la app de Facebook por plataformas no oficiales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Se trata de versiones modificadas por terceros del mensajero que no cuentan con respaldo y utilizan de manera ilegal el nombre del popular mensajero.

Es por ello que desde WhatsApp anunciaron que bloquearan las cuentas de todos los usuarios que utilicen plataformas no oficiales. Esta medida es temporal, aunque estos perfiles pueden ser suspendidas de por vida si detecta que la persona recurre nuevamente a ellas.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, publicó la compañía en su página oficial de preguntas y respuestas frecuentes.

Luego, aclaró que “las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.