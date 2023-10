X continúa limitando los vínculos que redirigen a sus competidores

La plataforma anteriormente conocida como Twitter todavía tarda sorprendentemente mucho tiempo en cargar unos pocos bytes de datos, al menos si esos datos conducen a una plataforma que Elon Musk podría considerar un competidor. Un análisis de The Markup descubrió que X hace que los usuarios esperen unos dos segundos y medio para acceder a enlaces de Facebook, Instagram, Threads, Bluesky y Substack.

Si hace clic en un enlace en X, será redirigido a través del acortador de enlaces de X, t.co. La mayoría de los sitios se cargan en 30 a 40 milisegundos. Las plataformas de Meta, Bluesky y Substack tardan más de 60 veces más. The Markup ha creado una herramienta que le permite verificar usted mismo los tiempos de carga de cualquier dominio.

No es la primera vez que X estrangula a sus competidores. En agosto, un análisis de The Washington Post reveló que X impuso un retraso tanto para otros sitios de redes sociales como para organizaciones de noticias que Musk había atacado pública y frecuentemente . Los dominios afectados incluyeron The New York Times y Reuters. En aquel entonces, los usuarios tenían que esperar cinco segundos para ser redirigidos.

Una vez publicado el análisis, X revirtió la limitación en algunos sitios. Al menos el Times y Reuters no se ven afectados por la actual desaceleración. No está claro si X alguna vez dejó de limitar las plataformas sociales competidoras; A Musk le desagradan Meta y Mark Zuckerberg incluso más que los medios de comunicación .

En 2017, un estudio de Google encontró que los tiempos de carga lentos pueden perjudicar a las empresas que administran los sitios. A medida que los tiempos de carga de la página pasaron de uno a tres segundos, la probabilidad de que los usuarios abandonaran el enlace aumentó en un 32 por ciento. Substack dijo a The Markup : "Los escritores no pueden construir negocios sostenibles si su conexión con su audiencia depende de plataformas poco confiables que han demostrado que están dispuestas a realizar cambios que son hostiles a las personas que las usan".

Para Musk, esa es una táctica común. X deshabilitó temporalmente los me gusta, las respuestas y las publicaciones repetidas si una publicación contenía algún enlace a Substack . A los usuarios también se les prohibió brevemente vincularse a Mastodon, Instagram, Facebook y otros competidores.

The Markup habló con Max von Thun del Open Markets Institute, que investiga cuestiones antimonopolio y de competencia. Considera que la desaceleración es "una táctica anticompetitiva diseñada para socavar a los rivales de X y mantener a los usuarios en su plataforma".

El comportamiento probablemente sería ilegal para un poderoso “guardián” en virtud de la Ley de Mercados Digitales , una regulación que la UE implementó para garantizar una competencia leal. Los llamados guardianes deben cumplir con todas las disposiciones antes de marzo de 2024. X es demasiado pequeño para calificar para el estatus de guardián, pero Thun todavía piensa que los reguladores deberían iniciar investigaciones antimonopolio sobre su limitación de enlaces. "Si se demuestra, entonces esas autoridades podrían multar a Twitter y obligarlo a poner fin a las prácticas en cuestión", dijo a The Markup.