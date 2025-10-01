XRP gana terreno: la criptomoneda que podría opacar al Bitcoin y Ethereum

Para muchos analistas, el mes de octubre puede ser un punto de inflexión para XRP. No sólo tiene impulso regulatorio, que lo hace menos riesgoso que antes, sino que su ecosistema está activamente construyendo la infraestructura institucional, utilidad práctica en pagos y stablecoins, y se prepara para captar flujos de capital a través de ETFs.

Si esos factores se concretan, XRP podría superar a BTC y ETH en ciertas métricas clave (como retorno ajustado al riesgo, velocidad de transacción, costos de liquidación), aunque siempre con la advertencia de la volatilidad y el riesgo que acompaña a este tipo de activos digitales.

Claridad regulatoria: fin de litigios y definición como commodity

Uno de los mayores obstáculos para XRP era su prolongado conflicto legal con la SEC de EE.UU. La resolución de este litigio ha permitido que se clasifique a XRP como un commodity en los mercados secundarios, lo cual reduce incertidumbres legales para inversores institucionales. Este cambio (o la expectativa de él) actúa como catalizador, porque instituciones grandes suelen evitar activos con marcos legales poco claros.

Creciente infraestructura institucional

XRP no sólo tiene el avance regulatorio, sino que también ha fortalecido su infraestructura para atraer capital institucional:

* Se han presentado varias solicitudes de ETFs de XRP, y algunos ya han sido aprobados, lo que permite a inversores tradicionales acceder al activo de manera regulada.

* Ripple ha efectuado alianzas importantes, por ejemplo con BNY Mellon como custodio de su stablecoin RLUSD, y con otras instituciones financieras. Esto mejora credibilidad y capacidad operativa.

Uso real y utilidad concreta

A diferencia de criptomonedas que todavía dependen mucho del “store of value” o de apuestas especulativas, XRP tiene ventajas en utilidad práctica:

* RLUSD, stablecoin de Ripple, disponible tanto en el XRP Ledger como en Ethereum, se está usando crecientemente para liquidez, puentes (“on-ramps”) institucionales y como herramienta de settlement.

* Mejoras técnicas: el ledger de XRP ha añadido capacidades como AMM (automated market maker), sidechains compatibles con EVM, lo que multiplica su utilidad para DeFi y aplicaciones que requieren rapidez, baja latencia y costos bajos.

Incentivos de mercado

Los expertos destacan que si los ETFs de XRP se aprueban o expanden su aceptación, podrían traer miles de millones en flujos de capital, como ya ha pasado con productos similares ligados a BTC y ETH.

BTC, aunque sigue siendo referente, tiene limitaciones en velocidad de transacción, costos altos en momentos de congestión, menor funcionalidad nativa para contratos inteligentes, etc.

ETH ha realizado mejoras, pero el gas y la escalabilidad siguen siendo retos, especialmente fuera de sus soluciones de segunda capa.

XRP, por su diseño, puede ofrecer tiempos de liquidación más rápidos y menores costos en muchas aplicaciones.

Riesgos

Aunque la regulación ha mejorado, las demoras en aprobaciones de ETFs o nuevas normativas aún podrían postergar los beneficios esperados.

* Volatilidad del mercado cripto: movimientos macroeconómicos, políticas monetarias, tasas de interés, inflación, etc., pueden afectar a todas las criptomonedas, incluso a las mejor posicionadas.

* Competencia: tanto Ethereum (que tiene ecosistema DeFi muy robusto) como otras blockchains emergentes que mejoran en escalabilidad podrían reducir algunas ventajas de XRP.