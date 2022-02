YPF anunció inversiones de US$ 3.700 millones para este año

El presidente de la petrolera nacional YPF, Pablo González, destacó este miércoles que la empresa invirtió US$ 2.700 millones el año pasado y anunció que este año desembolsarán US$ 3.700 millones para aumentar la producción de petróleo y gas. Sin embago, no dejó de lado las energías renovables, donde subrayó al respecto: "No vamos a dejar de lado el crecimiento de las energías renovables".

"En los últimos cinco años la producción de petróleo y gas cayó un 20%", precisó González, presidente de la compañía, y agregó: "YPF cerró el año con US$ 2.700 millones de inversión, y estimamos aumentarla en US$ 1.000 millones para este año”.

Las declaraciones se dieron tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien sostuvo que los resultados "favorables" de la empresa abren "grandes expectativas" sobre el potencial crecimiento para este año.

Hoy me reuní con el presidente de @YPFoficial Pablo González y el CEO, Sergio Affronti, para analizar la actividad de la empresa que tuvo incrementos en las inversiones y en la producción. En 2022 estos indicadores volverán a crecer y eso nos genera grandes expectativas. pic.twitter.com/pTdGkSR0Zj — Juan Manzur (@JuanManzurOK) February 2, 2022

Por su parte, González sostuvo que “el corazón de las inversiones de la compañía es la producción del petróleo y gas, necesario para el desarrollo del país", sin embargo, también se ocuoó de las energías renovables.

"No vamos a dejar de lado el crecimiento de las energías renovables", y explicó que "con el ingreso del Parque Cañadón León, YPF es la segunda productora de renovables del país con 400 megavatios (Mw) de potencia", subrayó al respecto.



En esa línea, adelantó que el lunes próximo irá la provincia de San Juan, donde YPF tiene “previsto invertir en la construcción de un parque solar para seguir avanzando en la producción de renovables”.



“Vamos a seguir invirtiendo en Y-TEC para el desarrollo del Litio y el Hidrógeno", concluyó el presidente de YPF.