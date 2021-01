YPF hizo mejoras a su oferta de canje de deuda internacional

YPF presentó ante la SEC de EEUU modificaciones a su oferta de canje de deuda internacional. En medio de un cambio de autoridades, esta noche el directorio de la petrolera aprobó ciertas modificaciones para hacer más atractiva la propuesta, según detalló Infobae. Se trata de extensiones de vencimientos y nuevas garantías, cupones e intereses.

La oferta llega luego de una serie de “Asambleas Generales Extraordinarias de Tenedores de Obligaciones Negociables” que se realizaron hoy. “Debido a la falta de quorum necesario para sesionar, no fue posible abrir el acto en primera convocatoria y celebrar la misma”, se destacó para todos los casos en un comunicado a la Bolsa local. Fuentes del mercado aclararon que no hubo quorum porque los acreedores ya sabían, como parte de la negociación, de la nueva oferta que preparaba la empresa.

“Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026 y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años”, le aseguraron al medio fuentes de la negociación.

Punto por punto

Se extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final.

Se refuerza la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz. Esa prende es sobre “una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país”, destacaron allegados.

Se incorpora el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Se incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Pasos anteriores

Dos semanas atrás, YPF lanzó su programa de renegociación de más de u$s 6.200 millones de su deuda. El anuncio se dio en el contexto de las medidas del Banco Central tendientes a postergar pagos de deuda en moneda extranjera para reducir la salida de dólares por ese concepto.

La compañía busca aplazar pagos de deuda en el corto y mediano plazo, de modo tal de usar su caja con destino a inversión. Una norma del BCRA emitida en septiembre pasado fuerza a la compañía a refinanciar un bono que vence en marzo. Pero dada esa necesidad, la petrolera que conduce Sergio Affronti quiere aprovechar la oportunidad para postergar vencimientos. De otra manera, debería utilizar todo su cash sólo para cancelar deuda.

“YPF reafirmó su compromiso con sus inversores indicando que las modificaciones a los términos y condiciones de sus obligaciones negociables únicamente serán efectivas respecto de cada serie si son aprobadas por tenedores representativos de más del 50% del capital de dicha serie. Es decir, todo tenedor que no presente sus obligaciones negociables al canje será considerado como voto negativo para la solicitud de consentimiento”, detallaron desde la compañía.

Los títulos existentes elegibles para entrar al canje son el remanente de los títulos con vencimiento: en 2021 (u$S 413 millones), los 2024 (u$s 1.522 millones), 2025 marzo (u$s 543 millones), 2025 julio (u$s 1.500 millones), 2027 (u$s 1.000 millones), 2029 (u$s 500 millones) y 2047 (u$s 750 millones).