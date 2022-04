YouTube agrega una nueva función para los televisores que será muy útil

YouTube está implementando un modo de imagen en imagen para YouTube TV en dispositivos iOS con iOS 15 o más reciente, anunció la compañía el miércoles . El director de productos de YouTube, Neal Mohan, prometió en The Vergecast que la función estaba en camino, y ahora finalmente está aquí.

Con imagen en imagen, podrá seguir viendo YouTube TV cuando salga de la aplicación YouTube TV. La función podría resultar útil si, por ejemplo, estás viendo un partido de deportes pero quieres desplazarte por Twitter para ver las reacciones a lo que acaba de suceder en el campo. Es una función que ha estado disponible en Android durante años , por lo que es bueno ver que Google finalmente la ha llevado a los dispositivos iOS de Apple.

Dicho esto, todavía estamos esperando que Google lance imagen en imagen para todos los usuarios de la aplicación estándar de YouTube en iOS, no se requiere suscripción a YouTube Premium. Esa función está en prueba si tiene una suscripción Premium, y la página de laboratorios de YouTube actualmente dice que puede probarla hasta el 8 de abril.

En una declaración dada a MacRumors en febrero , Google dijo que "todavía planea lanzar PiP para todos los usuarios sin una suscripción a YouTube Premium en los EE. UU.", pero que "no tenemos otras actualizaciones para compartir en este momento". En una declaración a The Verge el miércoles, la portavoz de Google, Allison Toh, dijo que la compañía “todavía está probando imagen en imagen en iOS con miembros Premium y espera que esté disponible para todos los usuarios de iOS (Premium y no Premium) en el Estados Unidos en los próximos meses”.