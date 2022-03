YouTube bloquea a los medios que están financiados por el gobierno ruso

YouTube dice que comenzará a bloquear por completo los canales de YouTube financiados por el gobierno ruso, luego de que bloqueara canales como RT y Sputnik en Europa a principios de este mes. La compañía también anunció que eliminaría el contenido sobre la invasión rusa de Ucrania que niega, minimiza o trivializa los "eventos violentos bien documentados".

En el momento de escribir este artículo, dos miembros del personal de American Verge aún podían acceder a las transmisiones en vivo de RT, un canal que, según la interfaz de YouTube, está "financiado en su totalidad o en parte por el gobierno ruso". Según un tweet de la cuenta de YouTube Insider, se supone que el cambio entrará en vigencia de inmediato, pero la compañía dice que espera que sus sistemas tarden un tiempo en implementarlo.

Varias plataformas, incluida YouTube, habían bloqueado a los usuarios europeos para que no accedieran al contenido creado por los medios de comunicación estatales rusos. El gobierno ruso ha respondido a las políticas de las empresas tecnológicas bloqueando o limitando el acceso a sitios como Facebook o Twitter. Hoy anunció que prohibirá Instagram en el país a partir del 14 de marzo.

Si bien no poder acceder al contenido de canales como RT y Sputnik en todo el mundo es una escalada de YouTube, Google ya lo había hecho para que los canales no pudieran monetizar sus videos. A fines de febrero, la compañía dijo que los medios de comunicación estatales rusos no podrían publicar anuncios en sus videos. La semana pasada, Google dio un paso más al detener todas las ventas de anuncios en Rusia.