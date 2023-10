YouTube está experimentando con pausas publicitarias más largas pero menos frecuentes

YouTube está considerando cambiar cómo y cuándo muestra anuncios durante los vídeos en su aplicación principal en televisores conectados. Uno de esos cambios son pausas publicitarias menos frecuentes pero más largas que no interrumpirán lo que estás viendo con tanta frecuencia.

En lugar de mostrar anuncios breves intercalados a lo largo de un vídeo, YouTube está probando fragmentos más largos de anuncios para suscriptores no Premium que aparecen en el medio del contenido. Todavía no está claro cuánto durarán estas nuevas pausas publicitarias, ya que Nicky Rettke, directora del equipo de productos publicitarios de YouTube, le dice a The Verge que no hay una duración establecida.

"Hay muchos factores que intervienen a la hora de decidir cuándo mostrar una pausa publicitaria... por lo que es un poco dinámico", dice Rettke. "El cambio general es que continuaremos teniendo esos tiempos dinámicos entre pausas publicitarias, pero el promedio de interrupciones disminuirá".

YouTube también está experimentando con un temporizador de cuenta regresiva de anuncios más sencillo que muestra cuántos segundos faltan para que puedas omitir el anuncio o cuándo termina. En lugar del mensaje "el video se reproducirá después de los anuncios" en la esquina inferior derecha del anuncio, verá un temporizador de cuenta regresiva con el tiempo restante para los anuncios.

El temporizador de cuenta regresiva de YouTube actualmente muestra cuántos anuncios verás durante la pausa en la esquina superior izquierda de la pantalla, junto con cuánto tiempo más tendrás que permanecer sentado viendo el anuncio actual. Puedes ver cómo se comparan las dos versiones en el GIF incrustado arriba.

Como persona que ve YouTube con frecuencia en mi televisor, realmente agradecería pausas publicitarias menos interrumpidas, incluso si duran un poco más. Pero esta característica y el nuevo temporizador de cuenta regresiva aún se encuentran en la fase de experimentación, por lo que solo un pequeño grupo de usuarios encontrará estos cambios por ahora.

"Estamos experimentando e innovando continuamente qué cambios... y realizaremos una investigación de los usuarios para ver si estos cambios son positivos para nuestros espectadores, anunciantes y creadores", añade Rettke. "Si es así, procederemos a actualizar la experiencia y lanzarla para todos".

Esto se suma a los otros ajustes que YouTube ha realizado en sus anuncios este año, incluida la adición de anuncios de 30 segundos que no se pueden omitir a su aplicación de TV y una prueba que desactiva los videos para las personas que usan bloqueadores de anuncios .