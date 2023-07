YouTube está facilitando a los creadores la elección de la miniatura perfecta

El proceso de elegir esa miniatura tan importante para su último video de YouTube podría volverse mucho más fácil pronto. YouTube dice que está realizando pruebas preliminares de una función que llama "Prueba y comparación", que permite a los creadores cargar hasta tres miniaturas para un solo video y dejar que YouTube experimente entre bastidores para ver cuál funciona mejor.

En un anuncio de video , YouTube dice que actualmente está probando la función con "unos pocos cientos de creadores", pero planea lanzar una versión beta en los próximos meses para miles más antes de un lanzamiento más amplio el próximo año.

YouTube dice que la funcionalidad, que a menudo se conoce como prueba A/B, ha sido una de las "características más solicitadas" por sus usuarios. La miniatura de un video juega un papel vital para atraer a los espectadores, lo que significa que hay presión para que sea lo más atractivo posible. Una captura de pantalla de la función de YouTube en desarrollo muestra cómo su función Test & Compare informará el "tiempo de visualización" de cada miniatura como un porcentaje una vez que complete una prueba A/B.

A lo largo de los años, han aparecido herramientas de terceros que anuncian que permiten a los usuarios realizar pruebas A/B de las miniaturas de YouTube y también he visto a creadores encuestando a sus seguidores de Twitter para tratar de averiguar qué imagen podría funcionar mejor. "La ciencia en miniatura para complacer a The Algorithm es terriblemente importante, y necesito toda la ayuda y los consejos y lo que puedo hacer y lo que no", escribió el YouTuber Jay Foreman junto con una de esas encuestas el año pasado.