YouTube está probando su sistema Queue para sus aplicaciones iOS y Android

YouTube está comenzando a probar su sistema de colas en iOS y Android. La función ha estado disponible en la web durante años y se muestra en las aplicaciones de YouTube en determinadas circunstancias: los usuarios que controlan su Chromecast con sus teléfonos pueden reconocerlo , al igual que aquellos que usan las aplicaciones de YouTube Music, pero ahora los usuarios de YouTube Premium que opt-in para la prueba podrá agregar videos a una pila que actúa como una lista de reproducción impermanente.

Después de activar la función (que explicaremos cómo hacerlo en solo un segundo), tendrá acceso a un nuevo botón "Reproducir el último en la cola" en el menú de tres puntos verticales que aparece en las miniaturas de video. Tocarlo agregará el video al final de su cola, o creará una nueva cola si actualmente no está viendo un video. Una vez que finaliza el video que está viendo, la aplicación comenzará a reproducir el siguiente video en la cola y continuará hasta que se agote. También puede reorganizar los videos en la cola o eliminarlos. Si cierra el reproductor, ya sea saliendo por completo de la aplicación o tocando el botón "x" en la barra inferior, su cola se eliminará (aunque la aplicación puede advertirle antes de que eso suceda).

Cuando abrí la aplicación el 24 de diciembre, me recibió una pantalla que me decía que la función ya estaba disponible para probarla y un botón para activarla. (YouTube comenzó a implementar la función a principios de este mes según Android Police y 9to5Google , pero la ventana emergente no me apareció hasta hoy). Si no obtuvo esa pantalla y es un suscriptor Premium, debe Puede habilitarlo manualmente tocando su imagen de perfil en la esquina superior derecha, yendo a Configuración> Probar nuevas funciones, luego desplazándose hasta "Cola" y tocando el botón "Pruébelo".

La prueba no es necesariamente una señal de que los usuarios que no pagan podrán poner videos en cola en el corto plazo: la prueba de imagen en imagen de YouTube para iOS finalizó meses antes de que la función comenzara a implementarse . También noté que la función no está exactamente pulida en este momento: la aplicación no pudo agregar un video a la cola en un punto, aparentemente porque intenté agregar otro demasiado pronto después. Aún así, estoy emocionado de tener esta función en mi teléfono; es algo que uso casi todos los días en el escritorio, y el hecho de que haya llegado al banco de pruebas de YouTube Premium me hace esperar poder confiar en él también en la aplicación algún día.