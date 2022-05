Youtube TV lanzó dos nuevos planes en español

YouTube TV está lanzando dos nuevas ofertas en español: Spanish Plan y Spanish Plus. Mientras que el plan independiente en español de u$s 34.99 al mes brinda acceso a una lista de canales en español en YouTube TV, Spanish Plus es un complemento de u$s 14.99 al mes para los usuarios que ya están suscritos al plan base de YouTube TV.

Los suscriptores del plan en español obtienen acceso a más de 28 canales (todos los cuales puede ver en esta página ), incluidos ESPN Deportes, Fox Deportes, CNN Español y Discovery en Español. Se anuncia que el complemento Spanish Plus tiene una selección un poco más limitada de más de 25 canales, pero eso es solo porque YouTube TV ya incluye Univision, UniMás y Galavisión en su plan base.

YouTube TV anunció la incorporación de estos tres canales a su Plan Base el año pasado y también insinuó el lanzamiento de las suscripciones en español que está implementando ahora. También agregó un complemento de $ 5.99 / mes para Pantaya, un servicio de transmisión que atiende a audiencias de habla hispana.

YouTube dice que los suscriptores desde ahora hasta el 10 de noviembre pueden inscribirse en el Plan Español por $24,99 durante los primeros seis meses, o $9,99/mes durante los primeros seis meses de Spanish Plus. Otros servicios de transmisión que ofrecen canales de TV en vivo, como Hulu y Sling TV , también tienen complementos en español, pero el complemento Spanish Plus de YouTube TV y su Plan en español independiente todavía parecen tener más canales en español. A principios de este año , Univision lanzó su propio servicio de transmisión en español , Vix, con un plan gratuito y pago que incluye más de 100 canales lineales.