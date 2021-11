Youtube elimina los "No me gusta" de toda su plataforma

Después de todas las pruebas que realizó la plataforma durante este año, YouTube tomó la decisión de finalmente ocultar el contador de "No me gusta" de todos los vídeos. El botón se seguirá mostrando y mpodrá ser clickeado, pero las métricas negativas serán visibles únicamente para el autor o administrador del contenido del canal.

Este movimiento de la plataforma de vídeos de Google es una respuesta al reclamo de muchos creadores que han sido objeto de campañas de rechazo y han padecido situaciones de acoso producto de este sistema de calificación de contenidos. YouTube ahora busca promover un espacio "inclusivo y respetuoso".

Cuando un espectador entre a un vídeo de YouTube, seguirá viendo los botones "Me gusta" y "No me gusta", pero el recuento en tiempo real de la segunda opción se mantendrá privado. Los creadores podrán consultarlo en YouTube Studio, junto con las otras métricas existentes.

YouTube asegura que las pruebas realizadas anteriormente les permitieron descubrir que, al ocultar el contador del botón "No me gusta", es menos probable que la gente quiera usarlo. En consecuencia, se logró reducir el uso de esa reacción de rechazo vinculada a ataques de rechazo.

Asimismo, el experimento reveló que los canales pequeños eran más propensos a padecer este tipo de ataques de rechazo con el botón "No me gusta". Por lo que esta medida puede ayudar a protegerlos de al menos una de las situaciones de acoso y odio que se presentan en la plataforma.