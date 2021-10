Zona de promesas: los programas nacionales que sólo quedaron en anuncios para los rosarinos

En el marco de una fuerte aceleración de la inflación, que en septiembre fue del 3,5% según el Indec, y ante la proximidad de las elecciones generales, el Gobierno busca relanzar políticas de contención y congelamiento precios en los rubros más sensibles, vinculados a la canasta básica, y también de insumos para la construcción. Más allá de que esta vez encontró el rechazo de la industria alimenticia, hasta el momento estas iniciativas han llegado a cuentagotas a Santa Fe, que con un aumento de precios acumulado en el año que llega 37,8%, supera en casi un punto la media nacional. La respuesta han sido programas de alcance local y provincial, con resultado dispar.

A continuación, las principales iniciativas para contener precios lanzadas y su impacto en Rosario y la provincia.

Precios Cuidados

Es sin dudas el programa más conocido por haber sido de los primeros, lanzado en 2014. Entre sus fundamentos busca ser una referencia de precios en góndola para permitir que los consumidores accedan a una gran cantidad de marcas y presentaciones de los bienes más representativos del consumo cotidiano. Sin embargo de a poco empezó a ser vista como un intento de barrera de contención de precios, sobre todo a partir de la eliminación de los Precios Máximos, cuando sumó nuevas categorías y ralentizó las autorizaciones de ajustes.

La respuesta inicial de muchos fabricantes fue hacer modificaciones mínimas a los envases para escapar a ese control y fijar aumentos muy por encima de lo acordado, política que prosiguió pese a las sanciones fijadas en varios casos por la Secretaría de Comercio Interior. Actualmente contiene 670 productos de consumo familiar, aunque el flamante titular del área, Roberto Feletti planteó alcanzar los 1650 artículos, al sumar los del programa Súper Cerca entre otros.

Su propuesta de congelamiento de precios por 90 días motivó una dura respuesta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que aseguró que “no están dadas las condiciones para conciliar”, y hasta amenazó con ir a la Justicia. Hasta ahora los Precios Cuidados se comercializan a nivel nacional en 54 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas del país, y en el caso de Rosario se pueden encontrar sobre todo en cadenas nacionales, aunque también en algunas locales: Carrefour, Jumbo, Coto, Libertad La Reina, Makro, Blu, Único y Arco Iris.

La queja de algunos comerciantes y consumidores locales es que muchos de estos productos no se consiguen por estos pagos, ya sea por cuestiones de producción o distribución, por lo que los listados en el mejor de los casos deben rellenarse con otros artículos, no siempre de la misma calidad ni precio. Es común ver el cartel de “Precio Cuidado” y la góndola vacía. Pero además se señala, no sin razón, que a las grandes cadenas acceden personas con poder adquisitivo más alto, dejando de lado a muchos habitantes de barrios que sólo tienen a mano almacenes o comercios de pequeña escala.

Súper Cerca

Para subsanar esta falencia, el Gobierno nacional había lanzado en junio de este año Súper Cerca, que contenía 70 productos de primeras y segundas marcas supuestamente con precios congelados hasta fin de año. A diferencia de Precios Cuidados, estos serían específicos para la venta en comercios de cercanía. Un mes después del anuncio, en Rosario sólo se conseguían 30 de esos 70, y únicamente en algunos locales. La Provincia anticipó que empezaría a monitorearlos y se relanzó la propuesta, pero los propios comerciantes admiten que prácticamente desaparecieron estos artículos, al punto que para octubre con suerte se llegaba a la decena.

Cortes Cuidados

Se había presentado con bombos y platillos a principios de año y se decía que habría 8 cortes de alta demanda con 30% de descuento. A valores de febrero, el kilo de asado saldría $400, el vacío $400 y el matambre $550. Supuestamente se Rosario conseguirían en 17 bocas de expendio, cuando existen más de 500 en la ciudad, y sería en aquellas dependientes de frigoríficos y grandes cadenas. Además sólo estarían disponibles miércoles y fines de semana. Pero hasta esa escueta distribución está puesta en duda.

“Esos cortes más baratos que tanto anunciaron llegan poquísimos, sólo a algunas cadenas y se terminan muy rápido. A la enorme mayoría de las carnicerías de Rosario nunca llegó nada”, sentenció José García, titular de la Sociedad de Carniceros de Rosario, en diálogo con Ecos365. Para reforzar la política, se pusieron en marcha los Mercados Federales Ambulantes: camioncitos refrigerados denominados “Carnicerías Móviles” que se instalan en plazas a vender carne.

Las críticas de los carniceros no se hicieron esperar: “Es una práctica desleal y peligrosa para el consumidor, porque se está vendiendo alimento quién sabe con qué controles bromatológicos”, agregó García. Igualmente a Rosario, al menos este año, sólo vinieron en abril a una única plaza. En junio y julio lo reemplazaron con pescaderías móviles, bajo la misma modalidad.

Precios Cuidados de la Construcción

Cambiando de rubro, esta política de contención de precios también resultó ser sumamente ineficaz. Los Precios Cuidados de la Construcción incluirían 89 productos de primeras marcas de 17 rubros, que estarían disponibles en más de 500 bocas de expendio de todo el país. Entre los artículos figuraban aberturas, pinturas, arena, placas de cemento, cal, placas de yeso, cemento, productos de aislación e impermeabilización, cerámicos y porcelanatos, productos de electricidad, chapa, elementos de iluminación, grifería, sanitarios, hierro, yeso y ladrillo, con descuentos del 5% al 10%.

No sólo que nunca llegó nada a ningún corralón de la ciudad, tal como publicó Ecos365 tiempo atrás, sino que incluso las cadenas nacionales con presencia en Rosario que supuestamente debían ofrecer estos materiales tampoco fueron alcanzadas por la iniciativa, según se desprende del propio listado oficial.

Respuesta local

Como contrapartida, a nivel local se reactivaron respuestas a la inflación como los Precios Santafesinos y los Precios Justos. La principal diferencia con los Precios Cuidados es que los primeros se arman en base a productos genéricos y no a marcas, por lo que si no se encuentra una, se reemplaza por otra, y al ser generalmente de carácter local, no suele haber problemas de abastecimiento. El mayor problema está en su alcance: si bien cada vez son más los comercios adheridos y actualmente se supera el centenar en la ciudad, a muchos les cuesta encontrarlos, y quedan barrios enteros sin nadie que los ofrezca.

Sin dudas lo que mejor ha funcionado hasta ahora ha sido Billetera Santa Fe, que con el reintegro del 30% conquistó a todos los consumidores, que con su pedido llevaron que buena parte del sector comercial lo adoptara. No obstante el tope de $5.000 empezó a quedar corto con la disparada de la inflación, y se suman voces para que lo incrementen.