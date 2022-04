Zuchovicki: “La macro está mal, pero en la micro la mayoría de las empresas tuvo un rebote importante"

"El país se descapitalizó, no hay reservas y todo lo que ustedes conocen de la macro, pero en la micro cuando estudiás los balances, ves que la mayoría de las empresas tuvo un rebote grande", dijo Claudio Zuchovicki, licenciado en administración y especialista en finanzas. En una entrevista exclusiva con Ecos365, analizó el panorama económico de los próximos meses y anticipó: "Se viene una conflictividad social muy grande por la desigualdad", aseveró.

-¿Por qué ves mejor la micro que la macroeconomía?

-Quizás es medio injusta la frase porque no a todos les va de la misma manera. Siempre a los crecimientos económicos se los representa con una letra “V”, “U”, “L” y siempre en Argentina es “K”. No es una alusión política sino que a la mitad le va bien y a la otra mitad le va mal. Yo lo que veo es a la micro cuando vas a los sectores post pandemia, que el que quedó en pie -sabiendo que muchos quedaron a fuera- está mucho más sano macroeconómicamente. No hay deuda privada prácticamente. El 80% de la plata de los bancos tienen títulos públicos, no le prestan a las empresas y las empresas están sanas para captar cualquier rebote. El que labura, conoce el país mucho mejor que los que opinamos y definió de antemano si tienen más gente o menos gente. Creo que se adelantaron a la situación hace bastante tiempo, por lo tanto los veo mucho más preparados. El país se descapitalizó, no hay reservas y todo lo que ustedes conocen de la macro, pero la micro cuando estudiás los balances, la mayoría de las compañías o los sectores tienen un rebote mayor.

-Justamente recordabas el 2001, el tema de los títulos públicos por parte de los bancos, no está la gente endeuda en dólares al menos con créditos hipotecarios. Pero decías que en el péndulo estamos en uno de los extremos.

-En la parte financiera.

-¿Qué es lo que ves para los próximos meses en ese sentido?

- Los mercados se adelantan y veo que hicieron piso en términos de dólares: lo que vale el tipo de cambio, lo que vale tu casa, lo que vale cada uno de los aspectos financieramente hablando. Falta lo último que es muy importante, que es una presión social fuerte para obligar a cambiar. De todos los cambios que hubo fuertes, a favor, cuando saliste del pánico de la depresión a crecer, vino acompañado con indignados en la calle. Pasaron en casi todos los países del mundo. Creo que en Argentina va a haber un aumento de la conflictividad social, ya la está habiendo, y esto es por la situación desigual entre los que se dedican a la política por un lado, y el empresariado, el empleado y el que está sin empleo por el otro. Es tan desigual que va haber una reacción. Esa reacción los va a obligar a cambiar, salir del statu quo que están hoy.

-Ahora está la discusión de precios, estamos en un piso de 60% para este año, al menos es lo que plantean muchos. ¿Cómo ves el escenario para el empresario? El sector gastronómico no puede mover la carta todos los días

-No. Vas a tener una inflación del 60% piso, vas a tener una devaluación del tipo oficial de cuarenta y pico, que es lo que viene devaluando ahora, quizás un poco más. Creo que el dólar MEP o el blue va a subir menos que eso, y será más manejable. No creo que tenga éxito el Gobierno en el control de precios hasta que no venga inversión en serio. Hasta ahora lo único que hacés es controlar.

-¿Esta restricción de dólares empieza a impactar cada vez más en muchos sectores en el nivel de recuperación o de crecimiento según el sector?

-Sí, pero también la inflación en algunos aspectos tapa irregularidades. La inflación me permite esconder en precio ineficiencias que yo cumplo, entonces también es aliado en algún punto. Es muy malo para el que no tiene ingresos y para el que no puede trasladar a precio. Pero como la gente no quiere tener pesos, aumenta también el consumo. El tema es que en las empresas, lo que vos perdés, te descapitaliza. Movés más guita pero ganas menos. Segundo punto es que en esa descapitalización final, de perdurar esto, va a decantar. El que tiene resto, el que tiene ahorro va a quedarse con el que menos tiene o no puede aguantar en el tiempo. Tenés la ventaja que no vas a tener competencia externa porque nadie va a venir de afuera, tenés el monopolio o el manejo del sector interno, de la demanda interna. El gobierno se puede meter, pero tenés algunas ventajas comparativas para exportar, es como que podés vender fuera de la Argentina y no creo que te entre mucho de afuera. Los valores de intercambio deberían jugarte a favor. Por eso me parece que es administrable todo esto. Va a haber gente que lo sabe administrar, que vivió en inflación mucho tiempo y sabe cómo cubrirse y otra gente que va a ser rehén. Del lado empresarial veo que ya pagó el costo de todo esto.

-¿Desde el ajuste? De tener un balance más acomodado.

- La pandemia también sirvió mucho para reestructurar muchas compañías. No puedo hablar con autoridad sobre las pymes más chicas, pero en la bolsa cotizan más o menos 21 mil Pymes y el 95% del PBI argentino. Vemos los balances todo el tiempo y la verdad que da la sensación, no digo una “V”, pero hay un cambio de tendencia a favor.

-Decías de la conflictividad social, en Chile muchos de los acuerdos como con el FMI, vienen por quita de subsidios y eso impactó en el consumo. ¿Creés que puede venir por ahí o como está muy retrasado el tema salarial llegue por una demanda de esas características?

-No, creo que el ajuste es la licuación que lo está viviendo la gente, y por eso el malestar en las jubilaciones, el empleado, etc. Por eso creo que va aumentar la crisis pero a las empresas, las tarifas se están pagando casi plenas, tienen ya incorporado casi la brecha cambiaria. Por eso te digo, en el ajuste las compañías ya lo vivieron, de hecho muchas ya no están y la que resistió ya la vivió. Insisto, no creo que hayamos visto lo peor en términos sociales, en términos económicos quizás tampoco, en términos financieros sí.