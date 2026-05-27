Claves del día: cierra un hiper histórico, cambios en billeteras virtuales, nueva app para viajar barato

Argentina volvió a vivir una jornada partida en dos velocidades. Mientras el mercado financiero festejó la llegada de US$ 1.000 millones destrabados por el FMI y las reservas del Banco Central tocaron su nivel más alto desde 2019, la economía real siguió mostrando señales de transformación, ajuste y repliegue.

En Rosario, uno de los símbolos más visibles de ese cambio fue la confirmación del cierre de un histórico hipermercado de la ciudad (Libertad) que bajará definitivamente su persiana para dar paso a la cadena La Anónima. El traspaso significa que al menos estará cerrado entre el 28 de mayo y el 5 de junio. La noticia no sólo impacta por el peso histórico del local, sino porque refleja cómo el consumo masivo atraviesa una reconversión acelerada, con cadenas reformulando estrategias, reduciendo superficies y apostando a formatos más eficientes.

La postal empresarial del día también mostró a Grupo Albanesi entrando en la recta final de su reestructuración de deuda, en un intento por acomodar sus compromisos financieros en medio de un mercado todavía exigente para las compañías argentinas. El proceso es seguido de cerca por bancos e inversores, porque funciona como termómetro del nuevo escenario corporativo argentino: empresas obligadas a renegociar, refinanciar y sobrevivir con tasas todavía altas y acceso limitado al crédito internacional.

En paralelo, la industria automotriz volvió a recibir otro golpe simbólico. Dos utilitarios, Citroën Berlingo y Peugeot Partner, dejarán de fabricarse en Argentina, profundizando la tendencia de terminales que reducen producción local para importar vehículos desde Brasil o Europa. El reordenamiento industrial ya no aparece como algo coyuntural: las automotrices buscan menos costos, más escala y mayor integración regional, aun cuando eso implique resignar producción nacional y empleo local.

En ese mismo sector, otra noticia sacudió al mercado global: Ferrari presentó su primer vehículo completamente eléctrico, pero Wall Street reaccionó con dureza. La acción de la marca italiana cayó más del 5% tras un lanzamiento que muchos inversores consideraron demasiado parecido a Tesla. La caída refleja una tensión creciente en la industria premium: incluso las marcas más icónicas deben reinventarse en una carrera tecnológica donde el prestigio histórico ya no garantiza éxito financiero.

Mientras tanto, Rosario también sumó una novedad ligada a los nuevos hábitos de consumo. Desembarcó una aplicación (BlaBlaCar), que permite compartir gastos y viajar más barato, una propuesta que mezcla movilidad colaborativa, ahorro y digitalización. La expansión de este tipo de plataformas refleja cómo la presión económica empuja a consumidores a buscar alternativas cada vez más eficientes para reducir costos cotidianos.

En el ecosistema fintech, además, se conoció una medida que ampliará el poder operativo de las billeteras virtuales: desde el 31 de agosto podrán debitar cuotas de préstamos directamente desde cuentas bancarias. La decisión apunta a profundizar la competencia entre bancos y fintechs, en un contexto donde las aplicaciones financieras ganan terreno como principal puerta de entrada al sistema financiero para millones de argentinos.

En los mercados, en cambio, el clima fue claramente optimista. Con el ingreso de fondos del FMI y compras oficiales por US$ 112 millones, las reservas del Banco Central saltaron hasta rozar los US$ 48.000 millones, una mejora del 128% desde diciembre de 2023. Ese respaldo alimentó otra suba de bonos argentinos y una baja del riesgo país hasta los 508 puntos básicos.

La Bolsa porteña también vivió una jornada de euforia: avanzó 2,9% y las ADR argentinas en Nueva York treparon hasta 8%, impulsadas principalmente por bancos y energéticas. Telecom, Galicia, Supervielle, Macro, Central Puerto e IRSA lideraron las subas, mostrando que el mercado sigue apostando a una normalización financiera del país.

Sin embargo, debajo del entusiasmo bursátil siguen apareciendo grietas importantes. El mercado inmobiliario porteño confirmó una fuerte desaceleración: los créditos hipotecarios cayeron casi 50% respecto del año pasado y las operaciones de compraventa permanecen prácticamente estancadas. Incluso los valores medidos en dólares mostraron retrocesos, reflejando un sector que volvió a congelarse pese a la desaceleración inflacionaria.

El dólar, por su parte, mantuvo relativa estabilidad. El blue rebotó hasta los $1.440 y los financieros mostraron leves movimientos, mientras el carry trade comenzó a perder atractivo durante mayo. Con inflación todavía superior al rendimiento de muchos instrumentos en pesos, parte del mercado empieza a recalcular estrategias.

Todo ese escenario desemboca ahora en la nueva licitación de deuda que realizará el Ministerio de Economía. Luis Caputo buscará seguir financiándose localmente, evitando volver a Wall Street mientras las tasas internacionales sigan demasiado elevadas para Argentina. El menú incluirá bonos CER, instrumentos dólar linked y títulos en dólares AO27 y AO28, con foco en captar financiamiento sin resignar el relato de orden fiscal.

El Gobierno también intentó reforzar señales hacia el agro anunciando una futura reducción gradual de retenciones para maíz, sorgo y girasol desde 2027. Pero ni siquiera esa promesa logró cambiar el humor de los mercados agrícolas: tanto en Chicago como en Rosario, los precios de trigo y maíz volvieron a caer con fuerza.

En el plano internacional, Wall Street mostró un comportamiento mixto. Las tecnológicas vinculadas a microchips continuaron en alza gracias al furor por inteligencia artificial, mientras crecieron las dudas sobre la economía estadounidense. La confianza del consumidor volvió a deteriorarse y los inversores esperan ahora el dato de inflación PCE, clave para anticipar qué hará la Reserva Federal con las tasas.