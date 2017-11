"El peronismo nunca estuvo tan cerca de morir como ahora"

De los medios, del escenario político nacional, del macrismo, del peronismo, de la suerte del socialismo en Santa Fe, habló el periodista Mauricio Maronna durante una entrevista en Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. También de su relación con la música en general, de Andrés Calamaro en particular y de lo que aprendió cuando estuvo al borde de la muerte.

