"Lo bueno es ser lo más auténtico posible y no hacer para que a la gente le guste"

El marionetista Rubén Orsini pasó por Mesa de Diálogo. A lo largo de la entrevista contó sobre sus comienzos en la peatonal de Rosario, su pasado como mimo, lo que significó para él formarse como artista callejero, el amor por la técnica tradicional de su arte y los sentimientos encontrados ahora que su espacio de expresión es el teatro formal y no la calle.

