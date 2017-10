Newell's descansa antes de empezar a pensar en Patronato

Newell's iniciará su semana de trabajo recién el martes. Después del éxito ante Chacarita, que le permitió llegar a los 8 puntos y ubicarse en la 19ª colocación en la tabla de posiciones, el plantel gozará de un lunes de descanso antes de regresar a los entrenamientos.



Este martes, Juan Manuel Llop volverá a reunir a sus dirigidos para empezar la preparación del cotejo siguiente, por la fecha 8 de la Superliga de primera división, que se llevará a cabo el lunes venidero a las 19.05 ante Patronato en Paraná.



El Chocho tendrá a todos sus jugadores a disposición y podría, en caso de decidirlo, repetir la formación inicial con la que comenzó el encuentro con el Funebrero. De todos modos, no habría que descartar alguna modificación.



Por ejemplo, el portugués Luis Leal no pudo capitalizar con goles la oportunidad de ser titular (erró dos mano a mano y fue el responsable del sufrimiento en el final) y no habría que descartar la aparición de Mauro Guevgeozian. Igual, el equipo ganó y puede ser un aliciente para que el DT no toque nada.