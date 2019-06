El juicio por la explosión en calle Salta 2141 que dejó 22 muertos y 62 heridos llega a su fin. Este martes concluye la etapa de los alegatos finales y se espera que la semana que viene el tribunal comunique su decisión en relación a los acusados. Desde la querella del caso, llevada adelante por la familia de Débora Gianángelo, el abogado Luis Rossini confió en un fallo favorable basado en la denominada teoría de la imputación objetiva, es decir, en haber podido demostrar que los sentados en el banquillo pudieron haber evitado la tragedia si hubiera hecho cada uno de ellos lo que se esperaba según sus funciones.

En diálogo con la periodista Evelin Machain (Radiópolis, Radio 2) el abogado de la única querella, señaló: “Está completamente probada la responsabilidad penal de los acusados”. Y explicó: “Hay que hacer mención a los fallos de Cromagnon y de Once y aplicar la teoría de la imputación objetiva, es decir, si cada uno de los 9 acusados –la querella acusa a 11 personas–hubiera hecho lo que tenía que hacer el resultado no se hubiera producido y eso se desarrolló. Creo que los jueces lo han comprendido, el fallo será condenatorio”, manifestó.

Consultado sobre la acusación contra el gasista, observó: “Mi abuela decía que el hilo se corta por lo más delgado, las defensas le apuntan a García y a su ayudante como responsables directos de la explosión pero eso no le quita responsabilidad al resto, es por eso que hay 11 acusados”.

Rossini insistió en que el trabajo desarrollado en el debate y en especial durante el alegato de cierre, se pudo “desarrollar prueba por prueba, persona por persona, qué hubiera pasado si seguían las normas, se hubiera evitado la tragedia”, dijo.

Por otra parte, se le preguntó acerca de la posibilidad de que la parte acusatoria termine pagando las costas del juicio, como se ha rumoreado. “Hay muy pocos antecedentes de que la costas estén a cargo de la querella”, advirtió. Luego, brindó una comparación: “Tras el juicio por Paula Perassi en el que representamos a Mirta Ruñisky, la supuesta abortera, pedimos que las costas queden a cargo del Estado, de la fiscalía y la querella porque nunca debería haber llegado a juicio esto, es un invento porque no tienen ninguna prueba, no había razón para llevarlo a juicio pero en en este caso, tenemos 22 cuerpos, un edificio explotado y cientos de daminficados, es imposible que no llegara a juicio”, explicó.