Un petitorio para presentar ante la Corte Suprema de Justicia en apoyo a las “Madres Que Se Plantan” reúne firmas desde este martes a la tarde en la plataforma Change.org.

La iniciativa se da como reacción al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que suspendió la cautelar que permitía a las madres de chicos enfermos producir aceite de cannabis con fines medicinales para sus hijos.

“Madres Que Se Plantan es una organización de mujeres que, el año pasado, presentaron un amparo judicial colectivo para que les permita cultivar y producir aceite de cannabis para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas que padecen de enfermedades como parálisis cerebral, autismo, epilepsia refractaria. El uso de cannabis con fines terapéuticos cambió radicalmente la salud de sus niños y niñas y también, la vida de la familia”, explica la petición.

El texto cuestiona la prohibición judicial pese “a contar con el testeo de la Universidad Nacional de Rosario y el acompañamiento de equipos conformados por médicas y psicólogas”.

“Queremos que el poder judicial reconozca el derecho de estas madres de decidir sobre la salud de sus hijos e hijas. Por eso esta campaña, para apoyar y acompañar a las Madres Que Se Plantan para que puedan cultivar y producir aceite de manera segura y legal”, agrega el petitorio abierto a recibir firmas de apoyo.

El mismo viernes que se conoció la resolución Carina Prieto, mamá de Juan Cruz, un chico de 8 años que sufre síndrome de Asperger, aseguró que los magistrados “desconocen la problemática”. “Qué me pueden decir estos jueces sobre mi hijo, que antes ni siquiera me miraba y ahora me dice «te quiero» y puede ir a la escuela”, planteó en su conmovedora respuesta.

Por su parte, el juez Aníbal Pineda, uno de los camaristas rosarinos que firmó la revocatoria de la cautelar por el aceite de cannabis, reconoció que es “un caso sensible” pero a la vez fundamentó la resolución.“Las madres no pueden producir medicamentos por fuera de la reglamentación”, dijo.

A horas de conocerse el fallo, la abogada y concejala Jesica Pellegrini, quien junto a Gabriela Durruty y la también edila Caren Tepp (ambas de Ciudad Futura) acompañaron el amparo presentado por las madres, adelantaron que seguirán con el reclamo. Este lunes dieron una conferencia de prensa para confirmar que recurrirán a la Corte. Y este martes, también desde esa fuerza política local, abrieron el petitorio en Change.org.