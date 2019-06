Un bar del microcentro de Rosario seguía sin luz este miércoles al mediodía tras el apagón ocurrido el domingo pasado por la mañana. Según el dueño del negocio, la situación le generó una pérdida económica de aproximadamente más de 20 mil pesos. Agregó que desde la EPE le dijeron que el suministro del servicio se iba a normalizar el mismo día del corte masivo.

Martín, dueño del bar situado en San Luis y Laprida, dijo al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres), que la luz "no volvió nunca" después del apagón masivo. "La respuesta de la EPE fue (que se reponía) de dos a seis horas. Ya pasaron más de 72 y seguimos sin luz", agregó.

.

"Esto afecta el servicio, la atención, la recaudación, la pérdida de mercadería. Tuvimos que tirar todo. Son 20 mil pesos a la basura, dos días sin facturar. Ahora hay que reponer todo y empezar a trabajar", sostuvo.

El comerciante expresó que atienden "a la luz de las velas" a los pocos clientes que ingresan. "No podemos hacer café porque la máquina no funciona. Se puede hacer solo té y mate cocido. La gente ve todo apagado y no entra", añadió.

"La EPE tiene solo tres cuadrillas para hacer estos trabajos, por lo que me dijeron. Tienen que venir a romper para reparar", finalizó.