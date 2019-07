Una sucesión de hechos desafortunados vivió un hombre que primero chocó con su auto en la autopista a Buenos Aires, después se lo vandalizaron y luego le robaron partes del vehículo. Además, después se enteró que el rodado va a ser compactado en el Corralón municipal.

Luciano, propietario del auto, relató a De 12 a 14 (El Tres) que tuvo un siniestro vial en la autopista y luego con la grúa dejó el vehículo cerca de su casa, en Salta y San Nicolás, en el cruce Alberdi. "No tenía dónde resguardar el auto. El motor estaba salido, las ruedas en malas condiciones, no lo podía dejar en ningún garaje. Me lo pintaron, lo rompieron y sacaron ruedas del auto. Me resulta raro porque (en la esquina) hay cámaras", agregó.

El joven también se refirió a una pintada que le hicieron en el lateral izquierdo del auto que indica "Víctima del vaciamiento". "Pensé que era un tema política el grafiti. Se ve que es una banda de punk rock", remarcó.

"Lo perdí al auto, lo que quedaba del auto, porque quedaban solo las butacas. El auto lo llevaron al corralón municipal. Me dijeron que lo van a compactar directamente", concluyó.