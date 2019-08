La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto que busca bajar el precio de las multas de tránsito. Legisladores consideraron que el valor de algunas sanciones son "confiscatorios", ya que el valor del litro de nafta súper que se toma como referencia como "unidad fija" se incrementó en el último tiempo en el marco de la crisis económica. Desde la ONG Compromiso Vial se mostraron en contra de la iniciativa y sugirieron que es "inmoral".

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), el diputado provincial Santiago Mascheroni, uno de los autores de los proyectos que se debatieron este jueves en la Legislatura santafesina, expresó: "La unidad de aplicación de las multas establecidas en el Código de Faltas de la provincia es el valor del litro de nafta súper. Hoy esto lleva a que en la práctica se traduzca en multas confiscatorias".

"Hubo una coordinación de iniciativas de varios legisladores para buscar un marco de racionalidad y gradualidad. Se debate una ley marco, después los municipios podrán establecer normas más rígidas", aseveró al tiempo que agregó: "Las multas elevadas no disminuyen la siniestralidad. No dejan de tener incidencia, pero no son determinantes".

La iniciativa sancionada en la cámara Baja pasó al Senado, donde, según el diputado Mascheroni, será abordado "en las próximas sesiones". En el proyecto se fijó la unidad en el 50 por ciento del valor del precio de nafta súper y se estableció que las sanciones nunca podrán superar las 10 mil unidades fiscales "ni en caso de reincidencia".

El diputado provincial señaló que también se orienta a los jueces para que en los casos de primera infracción se pueda cambiar la multa por apercibimiento; y en caso de no cometer otra infracción por el plazo de un año se le quitará la multa, y si reincide pagará la primera y la segunda.

De acuerdo a la publicación hecha por el diario El Litoral, el proyecto además faculta al juez a reducir en un 30 por ciento del valor en caso de comparencia del infractor a la audiencia de descargo con la documentación que acredite la realización de la Revisión Técnica Vehicular (RTO).

ONG, en contra de la iniciativa

Mariana Sena, de la ONG Compromiso Vial, mostró sorpresa y preocupación en A Diario (Radio 2). "Como nos tiene habituada la política de este país, nos enteramos por los medios. Diputados y senadores hablan de seguridad vial, cuando los familiares de víctimas de siniestros viales trabajamos hace años y no los vimos nunca", comentó.

"Es preocupante para nosotros. Hay delito y crimen cuando no se respeta una norma. Exigimos que el Estado esté a la altura de las circunstancias, que se debata la prevención. Se pone en riesgo la vida de la comunidad y las garantías de transitar con seguridad. Falta seriedad. Recaudatorio es que un litro de leche salga 80 pesos. Manejar alcoholizado, estacionar en una rampa para discapacitados o pasar un semáforo en rojo es inmoral", concluyó.