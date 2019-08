Mónica Cristina y Claudia María López de Capital Federal, alquilaron un auto para conocer el monte San Javier en Tucumán. El sueño se convirtió en pesadilla cuando en un momento quisieron regresar a su ruta inicial y se dieron cuenta de que estaban perdidas por los senderos. Las mujeres estuvieron perdidas 48 horas.

Las turistas no tuvieron otra alternativa que dormir dos noches en los árboles y sobrevivieron por al agua que cargaron para tomar mate y unas galletitas. Una de ellas decidió grabar un video para dejar su testimonio de lo que sucedió y por supuesto apenas lo subieron al mundo virtual se viralizó. En el material que subieron a la red expresaron: “Les vamos a contar una historia, son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. Sí señor. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Todo lo más bien, llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda c... de la lora". Según publicó Revista Pronto, participaron de la búsqueda agentes de la Policía de Tucumán, Bomberos Voluntarios de Yerba Buena y personal del Servicio de Guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).