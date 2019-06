El domingo 16 de agosto no fue uno más para quienes tienen familiares electrodependientes. El apagón que afectó a la Argentina y países limítrofes alertó a padres, abuelos, hermanos y a todos aquellos que tienen en sus casas a sus seres queridos conectados a un respirador artificial. Lejos del debate sobre si por el corte de luz se iba a poder votar o no, o el día del padre y las ventas en comercios, la preocupación de estas familias por el apagón se centraba en la vida o la muerte.

Fabián Fiori es papá de Adriano, un joven electrodependiente que ya tiene 18 años. El domingo no fue un día más para ellos "durante el apagón todos hablaban de si se iba a poder votar o no, de los inconvenientes por quienes no podían usar el ascensor, la complicación de la venta en los negocios, pero nadie hablaba de los electrodependientes, para nosotros el apagón era hablar de la vida y la muerte porque si no hay luz no hay vida, esa es la realidad", contó quien además está al frente de la Fundación Emperador.

.

El tema es preocupante para quienes tienen a algún familiar que necesita de la energía eléctrica para vivir porque “un paciente electrodependiente necesita energía las 24 horas para mantenerse con vida, ante cada corte de energía el riesgo de complicaciones o de perder la vida es muy alto, además hay que saber que el 85% de las personas con esta discapacidad viven debajo de la línea de la pobreza”, contó.

No solo la familia de Fabián se angustió por el apagón del domingo 16 de junio que afectó no solo a la Argentina, sino también a países limítrofes. "El corte de luz del domingo nos llenó de desazón, incertidumbre, angustia, temor y sentimos mucha indiferencia por quienes tienen la responsabilidad de brindar el suministro eléctrico, nadie parece saber el del riesgo que corren todos los electrodependientes ante una situación como la del fin de semana", expresó una familiar. Por su parte Roque papá de Alexia agregó que "con el corte del domingo tuvimos la sensación de siempre... ¿Funcionará el generardor o fallará como la otra vez?... Teníamos todo listo por si había que trasladarla pero esta vez al saber que el corte era mayor de lo habitual, que no se sabía cuándo iba a volver y que las estaciones de servicio de la zona no estaban vendiendo nafta, la pasamos mal", afirmó.

Pero ellos no fueron los únicos y los testimonios se multiplican. Aldana mamá de Caleb de 17 meses dijo que "el apagón fue terrible, me desesperé, comencé a llorar, miraba como Caleb dormía, no fue nada fácil hacía mucho frio y más me desesperaba cuando las horas pasaban y la luz no volvía. Lo alcé para calentarlo porque no teníamos calefacción, fue desesperante. Que esto no vuelva a suceder, solo nosotros conocemos lo que se siente saber que sin los aparatos funcionando tu hijo se puede ir", terminó diciendo.

Para Claudia abuela de Tiziana la situación no fue diferente: "El domingo nos depertamos a las 7.20 con el corte de luz, tenemos generador pero no teníamos nafta. Llamábamos a la EPE pero no nos atendían y aunque el respirador de Tiziana puede durar seis horas, el aspirativo para las secreciones es eléctrico y no andaba. Fue desesperante porque si le pasaba algo no lo podíamos usar. Al final conseguimos nafta gracias a que trajo mi hijo, pero no teníamos para comprar más, gracias a Dios la luz llegó pero si era más largo el corte teníamos que ir al hospital, fueron momentos angustiantes", expresó.

Hay ley pero no está reglamentada en Santa Fe

Sobre la responsabilidad del Gobierno, Fiori comentó: "está la ley nacional 27351 que se terminó de reglamentar el 17 de mayo del 2017 y a partir de ahí esa ley invitó a que las provincias se adhieran. Nosotros logramos que Santa Fe lo hiciera el 22 de noviembre del 2018 pero necesitamos que se reglamente para que entre en vigor y dentro de esto necesitamos que se contemple el plan de contingencia y el protocolo de actuación ante un corte prolongado".

“De las 600 familias o más que necesitan de la energía para poder vivir, la mayoría está en Rosario y otra gran parte en Santa Fe y no todas pueden acceder a un generador. Son necesarias las fuentes alternativas como grupos electrógenos o un sistema de baterías que se puedan usar cuando se corte la luz y así se puedan mantener los aparatos en funcionamiento. Esto también está incluido en la ley y es por eso que queremos que se reglamente cuanto antes", solicitó Fiori.