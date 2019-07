El automovilista y karateka que mató a golpes a un taxista tras mantener una discusión por un incidente vial en Buenos Aires fue detenido este sábado después de haber sido liberado, polémica mediante, el viernes.

Esteban González Zablocki, acusado de asesinar a golpes de puño al taxista Jorge Gómez (52) en La Plata, quedó detenido tras presentarse ante la Fiscalía del doctor Juan Menucci y negarse a declarar.

"Vinimos a cumplir un acto procesal en virtud de la muerte del señor Gómez. Sorpresivamente el juez (Juan Pablo Massi) notifica a la Fiscalía respecto del efecto suspensivo y mandó a efectivizar la detención. Nuestro defendido quedó detenido", expresó Gabriel Mendi, abogado de González Zablocki en declaraciones a los medios.

El hecho tuvo lugar en el municipio de Ensenada el pasado lunes y la víctima falleció este viernes. Horas más tarde el juez que interviene en la causa explicó por qué lo había dejado en libertad.

El presunto autor del asesinato se presentó tras el ataque ante la UFI 5 de La Plata acompañado por su abogado. Brindó su testimonio y quedó en libertad después de ser imputado por el delito de lesiones graves. En ese momento la víctima estaba internada en grave estado. Tras la muerte, la causa pasó a estar bajo la calificación legal de homicidio simple.

"Yo no ordené dejarlo en libertad, yo ordené la detención, lo que pasa es que el fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y yo entendí que no concurría el agravante de alevosía, pero ordené la detención por homicidio en grado de tentativa (previo al fallecimiento). El tema es que previo a eso la defensa había solicitado la eximición de prisión, que también la rechacé, pero conforme marca el Código de la provincia, hasta tanto no se encuentre resuelto de manera definitiva (en la Cámara de Apelaciones) esa cuestión no se puede solicitar la detención", dijo el juez Juan Pablo Massi en diálogo con el canal Todo Noticias.

Sobre la desestimación de la alevosía en el ataque, respondió: "Acá no se preparó la situación de antemano, esto fue algo espontáneo, no hubo un ataque a traición".