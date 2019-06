La forma en que se practicaban abortos clandestinos en el centro de Rosario fue revelada a partir de una serie de conversaciones telefónicas que interceptó personal de contraintelgencia de la Policía de Investigaciones (PDI) a partir de una denuncia que señaló una casa ubicada en Mitre al 1200. Tras analizar las escuchas se confirmaron tres intervenciones ilegales y a fin de impedir una cuarta, se efectuó un allanamiento el pasado 19 de junio que terminó en una causa judicial. Además de la pareja detenida, está involucrado un médico que habría oficiado de puente entre embarazadas y el servicio.

El periodista Hernán Funes recordó en Telenoche (El Tres) que el caso comenzó cuando la PDI recibió una denuncia y solicitó intervenir una línea. Los agentes pudieron escuchar que se hicieron abortos el 2 de abril, 22 de mayo y 31 de mayo. Luego, efectuaron escuchas directas, es decir, intervenciones a las comunicaciones en vivo desde una cabina especial que está en Buenos Aires, y así supieron que el 19 de junio se iba a concretar otra práctica. Fue por eso que decidieron irrumpir en el lugar y así, evitarla.

.

Las comunicaciones que fueron interceptadas dejan algunos indicios de cómo se desarrollaba la tarea. La mujer detenida durante el allanamiento, quien se presentaba como médica sin serlo se llama Katy. Su voz fue escuchada por los policías. En una oportunidad, recibió una llamada de parte de un médico: "No sé si te comentó un poco de mi problemita...", le dijo la mujer enviada por el profesional. La falsa ginecóloga respondió y explicó el método: "Yo no uso pastilla porque es complicado. Puede dar resultado o no".

También se obtuvo el testimonio de una testigo, quien contó que la práctica se ejercía “mediante una cánula que aspira todo lo que está en el útero". Se usaba anestesia local por aspiración con material descartable y se pedía una ecografía intravaginal. Sobre la duración, señaló: "Son 20 minutos, media hora. Y ya está lista". En cuanto al costo de la práctica, se comprobó que se concretaron por $5.000, $15.000 y $30.000.

A través de las comunicaciones se pudo advertir que hubo una práctica abortiva con complicaciones. Según el periodista, una mujer señaló haber tenido "retorcijones de panza", "pérdidas" y fiebre y fue al Hospital Escuela Eva Perón a hacerse estudios. En otra intervención telefónica, Katy dio explicaciones: "El feto era más grande de lo que pensaba" y agregó que sacó "la cabeza, el ojo, todo" aunque no encontró "otras partes". Le ofreció devolverle el dinero si no estaba conforme.

Tras eso, los investigadores encabezados por el fiscal Aníbal Vescovo (MPA), determinaron la necesidad de realizar escuchas en directo e irrumpir ante la siguiente consulta presencial, aún sin tener identificados a todos los involucrados. La premura fue evitar nuevos casos. Eso fue lo que pasó el 19 de junio

El caso y los próximos pasos

Todo empezó por una denuncia anónima de un vecino a personal de Contrainteligencia de la PDI. Fueron detenidos un hombre de 83 años y una mujer de 59 años a quienes se les imputaron los delitos de interrupción quirúrgica del embarazo en al menos tres ocasiones comprobadas, ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de sellos. Permanecerán detenidos en forma preventiva, aunque el anciano lo hará en la modalidad domiciliaria.

Por otra parte, deberían identificar a quienes se sometieron a las prácticas. Además, hay una "proveedora" de elementos médicos de Arequito y también el médico nombrado como el que proveía "pacientes".