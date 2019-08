La imagen de dos cebras está dando la vuelta al mundo después de que la posición de ambas en la fotografía hiciera pensar a muchos internautas que se trataba de un mismo animal con dos cabezas. La foto fue tomada por Zhayynn James, un fotógrafo de naturaleza en una reserva de Ngorongoro, en Tanzania, África.

La curiosa instantánea fue posible gracias a que dos animales se alinearon con las cabezas mirando hacia diferentes direcciones.