La mujer que fue rescatada en el pozo ciego que se generó de golpe en el patio de su casa, contó detalles del dramático hecho ocurrido este martes en la localidad de Albarellos. Relató que se precipitó hacia abajo cuando fue a ver sus plantas y que se salvó gracias a la raíz de su limonero, de la que se sostuvo durante casi 40 minutos. "Es un susto del que no me voy a olvidar. Sentí que me tiré a una pileta", expresó.

Entrevistada en el programa A Diario, que conduce Alberto Lotuf por Radio 2, Marianela Lorenzini comentó que este martes fue al patio a ver sus cactus y suculentas, cuando se encontró de golpe "en el agua". "Mi papá vive ahí hace 60 años y nunca supimos que había un pozo ciego. No sabemos cuál es la profundidad, lo tienen que venir a chequear. Donde yo caí tenía aproximadamente cuatro metros", añadió.

"No hacía pie. Tuve que nadar para salir a flote. En el lugar solo estaba la raíz de la que me sostuve. Empecé a gritar y se asomó un vecino. Me tiró una manguera para que me agarre y se cayó él también. Menos mal que se desmoronó otro pedazo y cayó arriba mío", amplió Marianela, de 33 años.

La mujer explicó que en ese pozo ciego había "solo agua enjabonada" y que estuvo agarrada de la raíz aproximadamente 40 minutos junto al almacenero hasta que llegó la ayuda. "Es un susto del que no me voy a olvidar. Sentí que me tiré a una pileta", concluyó.

Pedro, el almacenero que también fue rescatado, dijo en Radio 2 que no sabe nadar ni mantenerse a flote. "Me puse retirado del pozo para tirar la manguera, pero se ve que la losa se comió la tierra y estaba todo hueco", finalizó.