El candidato a diputado provincial de Cambiemos Gabriel Chumpitaz indicó que una vez que llegue a la Legislatura impulsará a nivel provincial el uso de las pistolas electrónicas no letales denominadas Taser.

Chumpitaz indicó que “es importante que dirigentes y funcionarios hagamos todo lo posible para cuidar a la gente de bien, que trabaja, estudia y se rompe el alma, que tiene realmente ganas de sacar el país adelante”. “Es nuestro deber impulsar las medidas que sean necesarias para combatir el delito y la inseguridad que es, sin lugar a dudas, la principal problemática que enfrentamos los santafesinos a partir del fracaso de las políticas de seguridad de los gobiernos provinciales”, dijo.

“En tiempos en que la sociedad requiere de los poderes del Estado la mayor firmeza en la persecución del delito, estos elementos pueden aportar nuevas y mejores vías de detención de delincuentes y persecución del delito, procurando caminos intermedios que hagan innecesaria la fuerza física o las armas de fuego, pero sean al mismo tiempo contundentes en nuestra búsqueda de que los vecinos se sientan más seguros”, expresó.

A su vez, el referente de Cambiemos explicó que “la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a la policía provincial una opción en reemplazo de las armas de fuego".

El gobierno nacional aprobó a principios de mayo el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La norma se conoció luego de que el presidente Mauricio Macri le pidiera en persona a Bullrich que comuniquen "con más fuerza y mucha más energía todo lo que hace la policía para frenar la delincuencia".

Según lo propuesto por Chumpitaz y en concordancia con la norma nacional, en una primera etapa, las pistolas Taser se utilizarían en espacios cerrados donde hay alta concurrencia de gente, indicando que sólo se podrán usar "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos y con previa capacitación de los agentes policiales”.

Ante las críticas sobre el posible efecto letal de estos dispositivos el ahora concejal comentó que pueden ser calibradas para regular su efecto eléctrico. Además, recordó que la Ley Nacional de Armas y Explosivos "determina que las armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, están contempladas taxativamente dentro de la Categoría de Armas y Municiones de Uso Civil".

“Las pistolas Taser podrán ser utilizadas para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas y para impedir la comisión de un delito de acción pública. Poseen un sistema de grabación automático, por lo que una vez que se accionan registran qué se hace con ellas y cómo se utilizan, lo que permitirá un mayor control”, finalizó el impulsor de la medida. Funcionamiento

Una pistola Taser es un arma no letal que, mediante la emisión de energía, incapacita a personas o animales sin terminar con su vida. En particular afecta las emisiones de energía del sistema nervioso lo que hace que este “se confunda” e inhiba el funcionamiento muscular, en particular de brazos y piernas.

Reconocidas particularmente para impedir movimientos de quienes en determinadas circunstancias puedan estar cometiendo un delito aportan una herramienta inocua para la salud de las personas sobre las que se utiliza y contribuyen a un mejor desenvolvimiento del accionar de las fuerzas de seguridad.