El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos) fue internado este martes y fue operado luego de sufrir una agresión cuando regresaba a su domicilio, solo y sin custodia. Por el ataque detuvieron a una mujer y dos hombres.

La agresión se produjo cerca de las 16 sobre la calle Pellegrini de la capital entrerriana, frente al shopping local y en la puerta del domicilio familiar de Varisco. Y todo quedó filmado.

“Vos me hiciste laburar como un perro (...) ¿Vos no me vas a dar laburo? Yo te termino de matar la concha de tu madre. Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo”, se escucha decir a uno de los agresores en el video que circuló por las redes sociales.

Varisco tuvo que ser operado de la cadera y desde el hospital de la capital entrerriana tildó a sus agresores de "intolerantes" y reconstruyó el episodio: "Cuando llegué a mi casa a las cuatro de la tarde esta gente volvió a insistir (lo que había pedido en el municipio), y ahí se produjo una suerte de discusión, y me empujan en la puerta, con tal mala suerte que tuve esta consecuencia".



Los presuntos agresores fueron identificados como Vanina Julieta G. de 40 años, Claudio Javier G. de 46, y Juan Ignacio M., de 26 años, y podrían recibir una pena de cinco a diez años de prisión por el delito de coacciones agravadas, o reclusión en el caso de que las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.

"¿Querés un médico? Te voy a matar h...de p..." finaliza mientras una mujer trata de separarlo.

Por los golpes, el intendente cayó al suelo, se golpeó fuertemente la zona de la cadera y sufrió lesiones de carácter grave y una posible fractura de cadera.

Producto de las lesiones, Varisco fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Modelo, donde permanece internado luego de ser trasladado desde el hospital San Martín local.

El jefe policial de la departamental Paraná, Marcos Antonio, señaló a la prensa que tras comunicarse con la fiscal Natalia Taffarel, se detuvo a un hombre y una mujer involucrados en el hecho.

En tanto, se realizó un operativo de búsqueda que finalizó horas más tarde con la detención de un tercer implicado, quien habría efectuado los golpes.

Los tres detenidos son acusados de "coacción" agravada y "lesiones graves", mientras la policía y la fiscal trabajan en la investigación y recolección de pruebas para tratar de esclarecer el hecho.