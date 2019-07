Google homenajea este viernes al histórico cardiocirujano argentino René Favaloro en el marco del 96º aniversario de su nacimiento. Lo recuerda con una caricatura de su imagen junto a un corazón.

Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en el barrio El Mondongo de La Plata. Se graduó en 1948 en la Universidad de esa ciudad y comenzó la carrera como médico rural en La Pampa. Fue el creador del bypass, una técnica que permite reencaminar el flujo de la sangre alrededor de las obstrucciones coronarias.

El 29 de julio de 2000 se suicidó de un disparo en el pecho. En una carta dirigida al por entonces presidente Fernando De La Rúa criticó al sistema de salud nacional. Afirmó estar cansado de tener que esforzarse para conseguir fondos para solventar su fundación.

"A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo. «¡La leyenda, la leyenda!». Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona. Por el contrario, se castiga", indicaba un fragmento del texto en el que señalaba su decisión.

Dos años más tarde se sancionó la ley 25.598 a través de la cual se fijó el 12 de julio como el Día Nacional de la Medicina Social, en conmemoración a la fecha de su nacimiento y en homenaje a los médicos que se desempeñan en esa área.

Los doodles de Google son intervenciones artísticas que se hacen en ocasiones especiales con las que se sustituye el logo del buscador. Para esta caso se utilizó un corazón y una caricatura de la cara del reconocido cirujano reemplazan las "o" de Google. A su alrededor se pueden ver elementos típicos de la medicina: un bisturí, la imágen que muestra el latido de un corazón en un electrocardiograma y unas tijeras.