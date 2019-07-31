Fiscalía de Rosario invita a las personas que fueron víctimas de robo durante el año 2018 a identificar y recuperar sus bienes entre un listado de elementos recuperados que dieron a conocer.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que se trata ilícitos cometidos con modalidad de “mecheras” en locales céntricos de Rosario.
Los damnificados deberán comunicarse al 0341-4861200 int 5931 pertenenciente a la Unidad de Investigación y Juicio de sede de Fiscalía, donde se brindarán las reservas del caso.
Los elementos recuperados
UNA (1) CAJA DE CARTON MARCA SAYKA COLOR MARRÓN CON LENCERÍA,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARCA BRIGITTE COLOR ROSADO,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARCA LARA COLOR ROSADO,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARKA KAURY COLOR ROJO.
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARCA ZAILU,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARCA VINTAGE,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN MARCA LARA,
QUINCE (15) AEROSOLES DE PUNTURA DE DIFERENTES COLORES MARCA "RUST-OLEUM" Y "KAWAIT",
TRES (3) MATES PLÁSTICOS CON SUS RESPECTIVAS TRES (3) BOMBILLAS METÁLICAS,
UN (1) MATE LISTO MARCA "COLOMBRARO". UNA (1) CAJA COLOR AZUL DE LUCES NAVIDEÑAS,
UNA (1) CAJA COLOR VERDE QUE CONTIENE UN (1) REPRODUCTOR DE DVD MARCA "COBY" CON CARGADOR,
UN (1) GPS MARCA "GERMIN" COLOR NEGRO CON CARGADOR,
UN (1) AURICULAR COLOR AZUL MARCA "PANACOM",
DOS (2) PARLANTES COLOR AZUL Y VERDE RESPECTIVAMENTE,
UN (1) MOUSE EN CAJA COLOR AMARILLO MARCA "PANACOM" CON CABLE USB,
DOS (2) RELOJES COLOR BLANCO SIN MARCA, CON CAMPANA A PILA, METÁLICOS,
UNA (1) CAJA DE SET DE COMPAS MARCA "PLANTEC",
TRES (3) PERFUMES MARCA "COBERT",
UN (1) PERFUME MARCA "ACQUA",
UN (1) SHAMPOO MARCA DOVE,
DOS (2) PORTA VELA VIDRIO MARCA "SUKA". COLOR VERDE Y BLANCO,
CUATRO (4) SACHE DE PINTURA COLOR ROSA MARCA "ALBA".
DOS (2) SACHE DE PINTURA COLOR AZUL MARCA "ALBA",
TRES (3) MACETAS BALDE DE COLOR VERDE Y BLANCO DE CERÁMICA,
DOS (2) FRASCOS SET MATES DE VIDRIO CON TAPA PLÁSTICA Y CUCHARA COLOR VERDE Y AZUL RESPECTIVAMENTE, MARCA "RENGA",
UN (1) FRASCO EXPRIMIDOR DE VIDRIO COLOR AZUL MARCA "RENGA",
UN (!) BLISTER QUE CONTIENE UN CUCHILLO METALICO CROMADO MARCA "KITCHEN KNIFE",
UN (1) CUCHILLO TIPO MONTE, COLOR MARRÓN SIMIL MADERA, CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRA MARCA "MAKING",
UNA (1) VALIJA METÁLICA CON SET DE UTENSILIOS DE COCINA CROMADOS MARCA "STAINLESS",
UN (01) CAJA DE CARTON COLOR NEGRA CON ESTIQUES VERDE, QUE CONTINE SET DE DESTORNILLADORES; CON PUNTA INTERCAMBIABLES, MARCA "IROM SPIDER ",
DOS (2) BLISTER DE NYLON CON ESTIQUE BLANCO MARCA TIENDA PARA ARMADORES, QUE CONTIENE 02 DE PUNTA CON MANGO NARANJA Y NEGRO ,
UN (1) DESTORNILLADOR PHILIPS MARCA "CROME – VANADIUM",
UN (1) BLISTER TRANSPARENTE CON ETIQUETA MARCA "STAREX" QUE CONTIENE SET DE DESTORNILLADORES POR 6 UNIDADES, MANGO NEGRO DY AMARILLO,
UN (1) ESTUCHE COLOR NEGRO CON CIERRE NARANJA, CONTIENE 1 CARGADOR PORTATÍL PARA BATERIAS DE 12V, COLOR ROJO Y NEGRO, CON DOS PINZAS COCODRILO ROJAS Y NEGRAS Y CABLE DE USB COLOR BLANCO, SIN MARCA ORIGEN CHINO,
UN (1) BLISTER TRANSPARENTE MARCA "SNAUZER" COLOR NEGRO Y AMARILLO, CONTIENE UN (01) CANDADO DE METAL CON TRES (3) LLAVES,
TRES ( 3) BLISTER DE NYLON CON INSCRIPCIÓN "TIRADOR BARRA GOTA ALUMINIO 160 MM, MARCA "DUCASSE', CONTIENE C/U BARRAS METÁLICAS ( TOTAL 03 UNIDADES),
TRES (3) GORROS DE LANA UN (1) COLOR GRIS JASPEADO, CON INSCRIPCIÓN NB EN BLANCO,
UN (1) GORRO DE LANA COLOR AZUL Y GRIS SIN MARCA,
UN (1) DE COLOR NEGRO CON FRANJA CELESTE CON INSCRIPCIÓN SEXY,
DOS (2) BLISTER TRANSPARENTE PLASTICO MARCA TESSERE QUE CONTIENE PINZAS PARA CORTAR MOSAICO, NEGRO Y NARANJA,
DOS (2) PARLANTES NEGROS DE COMPUTACIÓN,
DOS (2) GORROS DE TELA UNO COLOR GRIS Y NEGRO Y UNO TIPO PILUSO,
UN (1) SECADOR DE PELO COLOR NEGRO Y LILA MARCA "ULTRACOMB",
UN (1) CEPILLO ELECTRICO COLOR ROSA MARCA SUZICA,
UN (1) MICRÓFONO METÁLICO ELECTRICO COLOR ROSA,
UNA (1) PATINETA A BATERIA DE DOS RUEDAS,
UNA (1) CAJA DE CARTÓN COLOR LILA QUE CONTIENE PUZZLE DE EL PRINCIPITO,
UNA (1) CAJA DE COLOR ROSA QUE CONTIENE JUEGO INFANTIL DE "PORCELAIN TEA SET",
UNA (1) CAMPERA INFLABLE COLOR NEGRO MARCA PUMA,
UNA (1) CAMPERA TIPO CANGURO COLOR NEGRA MARCA UNITED JEANS.