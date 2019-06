Un video en portugués que muestra Rosario como un buen lugar para estudiar por contar con universidades gratuitas y donde no hay examen de ingreso se viralizó y generó visiones encontradas sobre la cantidad de extranjeros que llegan para formarse en nivel universitario y qué hacen al recibirse.

Dos estudiantes de medicina brasileños contaron su experiencia y destacaron que ese tipo de promociones son "un engaño" y muchos de los que llegan se terminan yendo en menos de un año. Guilherme Giordani cursa el quinto año de medicina en la UNR. Afirmó que lejos de lo que se muestra en el video "estudiar en Rosario no es fácil, hay que dedicarle tiempo como en cualquier universidad; que sea gratuita y sin examen solo ayuda a que haya igualdad".

"Yo me enteré de la posibilidad de estudiar en la UNR buscando por Internet. Sí es cierto que hay compañías que están en ese tipo de asesorías", explicó en relación al video y agregó: "La verdad no sé si es válido o no, lo que me parece es que muchas de esas compañías venden una ilusión que no es lo que pasa en Rosario y eso hace que llegue un caudal importante de afuera que sí aportan económicamente a la ciudad, pero es una frustración importante porque muchos se vuelven a sus pagos y la verdad para la facultad también es un trastorno, porque ingresan 3 mil de afuera, se quedan pocos meses, ocupan espacio y se van al toque sin terminar la formación. Eso es un costo para la universidad".

Guille, tal como es conocido por sus compañeros y amigos, recalcó, mate en mano, que muchos de los que vienen a estudiar tentados por estos "paquetes" terminan desilusionados. "Llegan a la ciudad y no todo es como se muestra en esas promos. El idioma es uno de los primeros obstáculos, además la exigencia es alta y eso hace que no duren en la ciudad y eso no es bueno ni para las familias que tienen que pagar todo lo que es mantener a un hijo en el extranjero ni para la universidad", volvió a remarcar.

Lo que sucede, explicó, es que "la asesoría muchas veces no dice cómo es el sistema universitario argentino; solo dicen que no hay examen de ingreso, que es gratis y que te recibís en seis años como un regalo y no es así. Hay que cumplir el rol de estudiante, esforzarse".

Por su parte Vinicius Rissotti, estudiantes de tercero año de Medicina, contó que se enteró a través de la red pero no por un video promocional: "Me enteré googleando para venir y como ya tenía amigos acá me vine". Y agregó en relación al material que circula promocionando a Rosario: "Allá se plantea que es muy fácil, que venís, estudias seis años y ya está. Pero no es así".

Por último, y en el marco del debate que se abrió por el video, muchos se centraron en el qué hacen los estudiantes extranjeros al terminar la carrera. Sobre ese tema Guille dijo que al recibirse no se iría: "Me quedaría, hay todo un tiempo para estar con la residencia, las especializaciones, no hay que tener apuro, estamos para formarnos como médicos y trabajar acá o en donde sea".