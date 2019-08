La novia de Marcos Guenchul difundió una carta dirigida a la ex pareja y madre de una nena del joven asesinado de un balazo el mes pasado en Rosario. “Tu odio y rencor me sacaron lo mejor”, afirma en el texto y promete que insistirá porque se haga justicia.

“Hoy quiero hablarte a vos y ojalá te llegue o tengamos la posibilidad de hablar frente a frente y de mujer a mujer. Ambas fuimos mujeres del mismo hombre que hoy pasa a ser mi ex novio y no porque me dejó o lo dejé o me engañó o lo engañé, porque lamentablemente me lo mataron”, señala Antonela Priotti.

En la carta que publicó en redes sociales y envió a Rosario3, la joven añade: “No importa si sabías o no lo que tu novio (por Caio Soso, el único detenido como coautor del homicidio de Guenchul) iba a hacer pero él no lo conocía a Marcos y vos sí. Hablar muchas veces con tanto odio e inventar tantas historias o mentiras hizo que esto pase”.

“Hoy te quiero decir –continúa– que lástima que no lo pudiste ver como yo sí, gracias a Dios, lo pude hacer. Que pena que no pudiste sentir amor puro y real como nosotros lo hicimos y logramos. Pero quiero contarte que una verdadera mujer, compañera y novia, escucha a su pareja, lo hace feliz, le da amor sano e incondicional, que lucha codo a codo con su pareja para poder lograr juntos sueños, proyectos y una familia. Algo que vos nunca hiciste o supiste hacer”.

Antonella se refiere también a la relación de Marcos con su hija, que según la Fiscalía habría generado el conflicto y móvil del crimen. “Yo jamás pude ponerme en el lugar de él con su sufrimiento como padre, porque aún no soy mamá, pero al verlo sufría con él. Vos querías romper un lazo que era tan fuerte que ni haciendo lo que hizo tu pareja lo van a lograr o podrán romper”, afirma la última novia de Guenchul.

“Ojalá el día de mañana esos ojitos celestes te puedan perdonar porque yo nunca lo voy hacer. Porque con tu odio y rencor hoy me sacaron lo mejor que una mujer puede tener a su lado. El ya no está pero hay muchas personas que sí y vamos a luchar por cada cosa que él quería y hacer justicia”, concluye.