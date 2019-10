El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz volvió a reclamar dinero al gobierno nacional. Son unos 10 mil millones de pesos que afectan las arcas provinciales. Aseguró que las prioridades siguen siendo pagar salarios, jubilaciones, mantener la obra pública, los gastos sociales y la emergencia alimentaria.

"No se ha cumplido el aporte que debe hacer por ley Nación para compensar el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia, esto representa 5.800 millones de pesos que todavía no ingresaron a nuestras arcas y no tenemos fecha precisa para que esto ocurra", señaló Lifschitz en conferencia de prensa.

Y añadió: “Si le sumamos los 4 mil millones anteriores que no hemos percibido, las dos cifras representan casi 10 mil millones de pesos menos para las finanzas del gobierno provincial y hay que agregarle que también el Gobierno nacional de manera unilateral dispuso un reperfilamiento de la deuda en bonos y esto ha afectado a muchas provincias, entre ellas Santa Fe, teníamos una inversión en Letes y en virtud de esta disposición del Gobierno, no podemos hacer efectivas esos bonos (1.200 millones de pesos) y es otro perjuicio adicional para la provincia".

Consultado sobre proyecciones para el fin de año, Lifschitz dijo que “es todo muy inestable y difícil”.

“Prevemos dificultades en la provincia pero hacemos toda la planificación presupuestaria para poder atender las prioridades: salarios y jubilaciones, obra pública, gasto social y emergencia alimentaria”, dijo.