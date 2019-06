Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por obstruir durante años su relación con su hijo, hoy de 19 años. La suma que tiene que pagarle supera ampliamente el millón de pesos.

Según publicó Página 12, la Cámara Nacional en lo Civil confirmó y amplió una condena de primera instancia a una mujer que deberá pagarle al padre de su hijo 1.050.000 pesos por daño psíquico y moral, más otros rubros como "gastos de farmacia", costas del juicio e intereses desde diciembre de 2005.

No obstante, la mujer hizo otra presentación para evitar el pago de la tamaña suma porque, argumentó, el reclamo no tiene sustento. Según ella, el hombre no quería tener un vínculo con su hijo.

Pero, según constancias de las causas en trámite y los informes de los asistentes sociales, la mujer se opuso a las visitas del padre, negaba la presencia del niño o decía que estaba enfermo, no atendía el teléfono, cambió de domicilio e instruía al menor para que lo rechazara.