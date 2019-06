La avenida Alberdi amaneció este viernes en su cruce con el bulevar Avellaneda pintada con una advertencia para los peatones: "Mire".

Con fondo rojo y letras blancas acompañas de una flecha que señala al norte, la señal pretende alertar a quienes van a cruzar la calle que los vehículos se aproximan desde ese punto, buscando evitar distracciones.

La iniciativa es del Ente de la Movilidad y se aplica en una vía que ha tenido numerosos accidentes de tránsito, incluso fatales y relacionados con personas que cruzaban la calle. El primer diseño es sobre Alberdi destinado a quienes cruzan de la vereda impar a la par a la altura de bulevar Avellaneda, y adelantan que habrá más.

La intención, según indicaron a Rosario3 es "diseñar la advertencia donde haya una parada de colectivo para sumar conciencia sobre la forma en que los peatones deben transitar por el Metrobus. Está experiencia nos permitirá el evaluar el comportamiento de los ciudadanos ante esta nueva iniciativa".

Esta medida es habitual observarla en países del Reino Unido. Por ejemplo, en las calles de Londres se observa en muchos cruces peatonales escrito sobre el pavimento "look right" y "look left" según de donde provengan los vehículos.