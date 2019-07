Mirtha Legrand volvió a referirse al presente político del país con su particular estilo y aseguró: "A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno".

Fue en la última emisión de la noche de Mirtha. Sin embargo, La Chiqui deslizó que “tampoco sabe si invitará a Mauricio Macri”.

Legrand se despachó mientras el periodista Francisco Jueguen analizaba el último discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner –que integra la fórmula presidencial con Alberto Fernández– en Mar del Plata.

"Yo no creí vivir para ver que sean candidatos personajes que están en la cárcel. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo", soltó Mirtha en ese marco.

Minutos más tarde, Fabián Doman quiso saber si la diva iba a invitar a su mesa a Mauricio Macri y a Alberto Fernández.

"No sé, no sé... ¿por qué lo preguntas?", quiso saber Legrand. "Porque me llama la atención que no los tuviste y son reportajes que uno espera", señaló Doman.

"A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", contestó Mirtha. Sin embargo, sorprendió al agregar que tampoco tiene intención de invitar a Macri. "No sé, no me pongas en ese apuro porque no lo sé. Tampoco se me ocurrió invitarlo".

"Yo tengo una buena relación, pero no nos hablamos todo el tiempo", cerró.