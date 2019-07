Se llamaba Chaser y se la conocía como “la perra más inteligente del mundo”. Gracias a un paciente entrenamiento, tenía la capacidad para reconocer los nombres de más de 1.000 objetos. Este fin de semana se supo que murió, a los 15 años, en el estado norteamericano de Carolina del Sur.

El psicólogo estadounidense John Pilley enseñó a esta hembra de border collie 1.022 sustantivos mediante juguetes y otros métodos en sesiones de entre cuatro y cinco horas diarias durante tres años diarios.