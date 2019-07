Martín Laino, un rosarino de 40 años que hace ocho se fue a vivir con su pareja al Valle de Punilla, Córdoba, denunció que fue golpeado de forma salvaje en presencia de sus hijos después de denunciar el desmonte de una zona donde persiste la vegetación nativa.

Martín vive cerca de Casa Grande, entre Cosquín y La Falda. Aseguró a Rosario3 que caminaba con su mujer y sus chicos, de 4, 5 y 7 años, hacia la casa de unos amigos cuando pasaron frente a una persona que trabajaba con una motosierra en el área natural Balcón de Punilla.

“Le dijimos que hay normas que seguir para un desmonte en un bosque nativo, porque es una de las pocas zonas que queda en pie. Existe un Código Ambiental para el área”, recordó. Después de eso, la familia siguió caminando y los interceptó una camionera con cinco personas, todas vestidas de la misma manera.

Se bajó un nombre y lo comenzó a golpear. Uno de sus hijos lo agarró a Martín de la pierna como forma de protegerlo y el agresor siguió con la golpiza en la cabeza, brazo y la pierna libre. También su compañera fue agredida.

Después, el hombre sacó un fierro de la mano, de unos 70 centímetros de largo, y lo amenazó: “Me dijo que si no me voy de acá me van a matar”.

La denuncia de la familia por el hecho ocurrido el martes 25 de junio pasado fue acompañada por la Coordinadora Ambiental del Balcón de Punilla. Identificaron al agresor como un representante de las inmobiliarias Vientos del Mar y Sierra Lago Bienes. La presentación se realizó ante la comisaría de Casa Grande. Según informó el sitio La Tinta, “los vecinos viejen sufriendo amenazas y hechos de violencia por parte de esta entidad que, hace más de dos años, interviene irregularmente las zonas naturales que deben preservarse”.

La zona del conflicto son unos 70 lotes que no tienen servicios ni están habitados y que forman parte de unas 200 hectáreas de monte nativo que las familias que viven en la zona impulsan como área protegida.

“Estamos hablando de que sólo queda un dos por ciento del monte y en esos lotes hay un buen estado de preservación que debemos cuidar. Un trabajo de limpieza del terreno mal hecho afecta al monte. Eso genera después el riesgo de incendio y la sequía. También que las grandes corrientes de agua (es zona del Río Grande de Punilla) corren por el lugar porque no hay vegetación que absorva”, describió Martín.

La familia agredida y amenazada vive en zona de monte de Punilla y se dedica a la producción de alimentos, para autoabastecimiento y venta a la comunidad. Piden a las autoridades que cuiden el medioambiente y también que se los protega ante nuevas situaciones de violencia.