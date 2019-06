Scamp "el vagabundo", un canino que iba a ser sacrificado, fue premiado en California como el "perro más feo del mundo de 2019". El galardón consiste en 1.500 dólares, un trofeo y una aparición en un programa de la NBC. Fue otorgado en el marco de la Feria Sonoma-Marin, en la ciudad de Petaluma, California.

Scamp "el vagabundo" fue seleccionado de un total de 19 competidores. La mayoría de ellos fueron abandonados o se encontraban en perreras. De acuerdo con su dueño, el refugio donde estaba ya lo iba a sacrificar, pero llegaron una hora antes de que ésto ocurriera y lo adoptaron.

Scamp consiguió el primer premio en el 31º concurso al perro más feo del mundo. Venció a otros 18 concursantes que mostraron sus lenguas caídas, piernas arqueadas, miradas perpetuamente confundidas y otras extrañas características.

