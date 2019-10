El secretario adjunto de la Uocra Rosario Sixto Irrazábal se desligó de la feroz agresión contra tres agentes municipales, ocurrida el viernes pasado frente a la sede del gremio, en Salta al 2700. Afirmó que él estuvo cerca del lugar, que no instigó ataque alguno y que fueron los inspectores los que actuaron de forma violenta al comienzo, hecho que denunciarán durante este martes ante la Justicia provincial. Además, negó que hayan sido 30 las personas que participaron de la golpiza.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), el sindicalista relató: "Yo no estuve en el gremio ese día. Estacioné a mitad de cuadra, donde está el Registro Civil. Los vi. No tuve nada que ver. Ni siquiera discutí (con el inspector). Tenemos cámaras por todos lados".

Irrazábal manifestó que en el gremio hay varias personas con el cabello colorado, ya que los denunciantes señalaron esa característica física y también que el instigador tenía pecas. "Otro colorado es mi hermano, pero no estaba", añadió.

"La agresión viene de parte de los inspectores. Es lo que pasa siempre con nosotros. Fueron tres los muchachos que discutieron con los inspectores. Ellos empezaron a agredir. Empezó como una discusión de hombres. No fueron 30. No somos agresivos", comentó.

El secretario adjunto de la Uocra Rosario aseguró que en ese hecho quedó un trabajador del gremio "todo golpeado". "Que no lo digamos no significa que no haya sido así. Pensamos que no era para tanto. Hoy nuestro abogado va a hacer una denuncia", aseveró.

"El auto mal estacionado (un Citroën) no era mío, era de un amigo mío. Tenemos un muchacho que cuida la cuadra y constantemente mueve los auto. Ese fue el maneje. No era para que entremos en esto, que se arme tanta cosa", expresó Irrazábal al tiempo que apuntó: "Yo uso un Bora".