Marcelo Cudos es un santafesino reconocido en el mundo del póker que, si bien se define como un jugador no profesional, acusa experiencia y créditos en torneos de la World Series of Poker (WSOP). El dato es que a las instancias decisivas de la Serie Mundial las disputó –y lo sigue haciendo– con la camiseta de Newell`s Old Boys.

“Es mi otra pasión”, contó Cudos a Domingo para armar (Radio 2). “Siempre que voy a jugar la llevo, Y cuando llego a instancias finales, la uso”, abundó.

Si bien nació en Villa Cañás. Marcelo reside en Rosario donde empezó a jugar al póker con amigos. Y en el diálogo con los periodistas con Pablo Montenegro y Rocío Galán señaló que desde hace unos tres años participa en encuentros internacionales.

“Jugar al póker requiere técnica y destreza. Es un juego psicológico que no se relaciona con la timba”, apuntó el entrevistado. Al ser consultado sobre si esta pasión se había vuelto su medio de vida respondió por la negativa: “No, lo hago de hobby, me dediqué un poco más pero no lo hago de manera rutinaria sino que elijo los eventos en los que voy a participar”.

“A los que le va muy bien en esto son iluminados. Además de talento, trabajan mucho. Y después, hay un montón que quedan en el medio. Esto requiere tiempo, dinero y sponsors. Y se nota cuando uno juega presionado”, explicó Marcelo sobre su manera de entender al póker, marcada más por el juego pero sin la tensión de conseguir un puesto.

Para Cudos, el póker es un deporte que requiere entrenamiento y parte de la ejercitación está relacionada con observar videos de partidas. Claro, siempre que no juegue Newell’s, como este domingo en el que adelantó que se va a “prender al partido” entre La Lepra y Central Córdoba de Santiago del Estero por la Superliga.

Entre otros logros, Marcelo obtuvo un triunfo en un evento paralelo del PCA de Bahamas (2016) y alcanzó instancia de mesa nal en las WSOP Uruguay. En 2017, logró alcanzar la mesa nal en otro evento del Pokerstars Championship, de Panamá.

En 2018 logró ingresar en premios en el PartyPoker LAPC de Punta del Este, Uruguay, y el WPT de Iguazú. Y este año consiguió volver a ganar el Super High Roller del Rosario, y obtuvo su primer cobro en las WSOP de Las Vegas, en el Evento 888 Crazy Eights, detalla el portal Poker10la