Los empleados de un solarium ubicado en España al 700 y los vecinos de un casa lindera se autoevacuaron este jueves minutos antes del mediodía por un incendio que se desató en la terraza del comercio y que fue controlado más tarde por los Bomberos.

El fuego se desató en dos equipos de aire acondicionado ubicados en el techo del local Silver Solarium. Las llamas se extendieron hacia el pasillo de al lado, cayó parte de la mampostería y el ruido también generó temor entre los habitantes del lugar.

“Estábamos trabajando normalmente y un señor que pasó nos dijo: «¿Vos tenés terraza?, se está prendiendo fuego». Justo estaba el electricista y empezamos a subir con matafuegos para tratar de extinguir pero no se apagaba”, contó Fernanda, una de las empleadas del comercio, al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres).

Sobre el origen de las llamas, la mujer señaló: “No sabemos qué pasó, en la terraza hay dos aires acondicionados grandes pero no estaban funcionando porque no son de frío-calor, son de frío solo. Por eso no encuentro explicación”.

Una vecina de enfrente añadió que a ella le avisaron cerca de las 11.30 porque “había mucho humo” y salió a la calle.

El jefe de los Bomberos Zapadores, Andrés Lastorta, confirmó que el fuego se dio en la zona de los equipos de aire y antes de las 12.30 ya había sido sofocado. Informó que trabajaron dos dotaciones sobre el local de España, entre Santa Fe y Córdoba.