Un grupo de vecinos de barrio Nuevo Alberdi llevó a cabo una protesta en el mediodía de este lunes para reclamar seguridad en la zona. Una mujer señaló que el pasado fin de semana entraron por séptima vez a su casa a robar y dijo: "Le aviso a los ladrones que ya no tengo más nada".

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), los vecinos comentaron que no pueden "ni estar en el patio" de sus viviendas". "El sábado fue la séptima vez que me entraron a robar. Le aviso a los ladrones que ya no tengo nada para que me roben", contó una mujer.

Una de las manifestantes agregó que el año pasado radicó una denuncia porque ingresaron delincuentes en su vivienda y la Policía de Investigaciones fue "una semana después a tomar huellas". "La denuncia quedó en la nada", sostuvo.

"Hace tres meses que no pasa un móvil por acá", añadió la vecina.

Otra mujer indicó que entre las 19 y las 22 deben tener "mucho cuidado" porque, según afirmó, ocurren muchos arrebatos.

"Desde que sacaron la comisaría esto está peor. Es una zona liberada", concluyó una vecina.