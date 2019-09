Vecinos de barrio Las Flores denunciaron a una empresa que tiene un galpón en la zona de España y Circunvalación, cuyos desechos generan un fuerte olor, picazón e incluso ronchas en el cuerpo.

La firma tiene un desagüe pluvial a cielo abierto que sale por una colectora de España al 6800, cruza la ruta nacional y sigue su derrotero por la otra colectora, hacia San Martín.

En el playón de esa empresa descargan su contenido camiones atmosféricos. Sin embargo, los vecinos afirmaron al móvil del programa De 12 a 14 (El Tres) que el olor no es a materia fecal sino a un "químico fuerte".

A menos de cien metros conviven además de hogares, una escuela, un jardín, un centro recreativo del barrio Las Flores e incluso se construye el nuevo Hospital Regional Sur.

Los denunciantes dijeron a El Tres que sufren erupciones en el cuerpo, picazón en las vías respiratorias y un fuerte olor que durante la noche, cuando se producen las descargas, "es inaguantable".

"De la nada te pica el cuerpo y sin motivos, salvo por esto (por los vertidos de la empresa), todo el día desagotan, no respetan nada y no se puede respirar. En el verano la gente no va a poder salir afuera porque no se puede respirar del olor", definió una de las mujeres.

Otro vecino contó que su hija tiene que ir a la escuela con la boca tapada cuando pasa frente al desagüe. "Hay un olor impresionante, mi mamá se tapa con la bufanda y yo con la campera", contó la chica.

"Es un desecho químico, a un hombre le salieron manchas en el cuerpo, porque esto no es solo materia fetal", agregó otro de los denunciantes. "Está totalmente contaminado, es un químico que afect. a todo el cuerpo y nos bañamos varias veces", sumó otra vecina.

La persona con ronchas en el cuerpo mostró las lesiones en la espalda, dijo que consultó al médico y que si bien toma antibióticos los especialistas no pudieron determinar la causa de esa lesión.

"El médico me dijo que tengo que hacer un estudio. Cuando empezaron a tirar acá me surgió picazón en el cuerpo. Además hay un olor insoportable que no se puede estar en la casa. Cuando desagotan a la noche es peor", comentó.

"Hicimos la denuncia al Concejo a través de Ciudad Futura y fuimos a Tribunales junto a los vecinos de San Martín al fondo, porque esto desemboca en un comedor, pero no hay respuesta todavía. Hay chicos enfermos", cuestionó una de las voceras.