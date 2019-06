La aerolínea neerlandesa KLM ha decidió contribuir con la investigación que adelanta la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft, Países Bajos) para desarrollar un innovador concepto de avión en forma de V y conocido como Flying-V, igual que un popular modelo de guitarra eléctrica Gibson.

El nuevo acuerdo de cooperación entre las partes fue firmado este 3 de junio por el presidente y director ejecutivo de KLM, Pieter Elbers, y el decano de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la TU Delft, profesor Henri Werij, durante la Reunión General Anual de la IATA en Seúl (Corea del Sur), según publicó actualidad.rt.com.