Una mujer taxista denunció a un colega varón que ocupó su lugar en una parada frente al hospital Español de forma violenta. Grabó el momento con su celular y acusó al chofer de maltrato a la línea 147. El hecho, señaló, está atravesado por una discriminación de género en la actividad.

En las imágenes difundidas en De 12 a 14 (El Tres), Susana increpa al hombre que le tiró el auto y le "robó" el lugar en la cola para esperar un viaje de un pasajero.

"¿Por qué me rompiste el auto?, ¿por qué te metiste adelante?", reprocha ella. El conductor se baja del auto, elude su responsabilidad y se para en la vereda frente a una pared. La mujer continuó con su reproche:

–Sacame el auto.

–No.

–Llamo a Servicios Públicos.

–No lo voy a sacar, llamá.

–Me rompiste el auto.

–No te rompí nada.

Susana contó que el hecho ocurrió este miércoles a las 7.30 de la mañana frente al hospital Español de Sarmiento al 3100. Dijo que eran tres taxistas que estaban esperando hacía 15 ó 20 minutos hasta que arribó la unidad 2835, se puso a la par de su vehículo y se metió adelante.

"Me trata mal, me insulta, me dice que me corra, que Servicio Público le había cobrado una multa de 1.800 pesos (por ponerse en una ubicación no permitida)", narró la taxista y agregó que su colega le dijo que era "una vieja de mierda que molestaba".

"Que las mujeres les sacamos el trabajo a los hombres, que no es el modo de trabajar de ellos, que no tenemos derecho a trabajar a o ganarnos la vida. Todo estamos en la calle pasando un momento difícil, el trabajo no debería dividirse entre hombre y mujer", aseguró.

Susana interpretó que el mensaje fue que ella "nunca estaba en esa parada" pero, recordó, "se puede parar en cualquier parada de taxi porque no hay un dueño, te podés parar tranquilamente, eso dice la ley".