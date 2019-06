La imagen de un ave que alimenta a su cría con una colilla de cigarrillos en una playa de Miami se viralizó en las últimas horas. La foto fue tomada por Karen Mason, una aficionada a los pájaros que paseaba por la playa de St. Pete la última semana.

Entonces, vio un rayador americano alimentando a su cría y decidió hacerles algunas capturas.

"Por casualidad la vi dando de comer a su cría y me di cuenta de que no era un pez, pero en realidad no sabía qué era", contó Mason en una entrevista a la cadena local CTVNews.

Su sorpresa llegó después, cuando abrió las imágenes en su computadora. "Ahí me di cuenta de que era una colilla de cigarrillo", indicó.

Al tanto de lo que había registrado, decidió publicar la fotografía en Facebook con la intención de concienciar sobre los efectos de la basura en el medio ambiente.

"Si fumas, por favor, no dejes tus colillas", escribió Mason en el texto del posteo. La mujer trabaja como voluntaria en la organización National Audubon Society, dedicada a la conservación de la naturaleza.